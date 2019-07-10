【今週の登録抹消馬】７月１０日

▽種牡馬＝ユアーズトゥルーリ（３ 未定）
▽繁殖牝馬＝パピヨナージュ（３ 未定）、ピュアサクヤヒメ（３ 静内）、キスミーワンス（５ 未定）、ジューンワルツ（３ 浦河）、ウィズリー（３ 未定）
▽地方＝ウェーブライダー（牡３ 門別）、オグリクロノス（牡３ 未定）、オスティリオ（牡３ 未定）、カフジフェニックス（牡４ 大井）、キョウエイシンシア（牝３ 園田）、サトノバリオス（牡３ 園田）、ジェレメジェバイト（牡３ 盛岡）、タマモベルガモ（牡６ 未定）、ディーズマヌーバー（牝３ 未定）、ハクサンウェーブ（牡３ 金沢）、パーソナルビリーフ（牝３ 未定）、ファーマトパーズ（牝３ 未定）、ブラウンマカン（セン３ 未定）、ペプチドアスカ（セン３ 園田）、マイネルリャードフ（牡３ 未定）、ユアハピネス（牝３ 未定）、リッフェルゼー（牝３ 未定）、レサラダアスール（牝３ 笠松）、ジグソー（牡３ 未定）、シノニム（牝３ 未定）、テイエムウンマカ（牝３ 佐賀）、ノースカガヤキ（牝３ 金沢）、ハイワールド（牡３ 園田）、パッションフラワー（牝３ 佐賀）、ライリー（牡４ 大井）、ラストサマー（牝３ 園田）、ジュディシャス（牡３ 未定）、ナリタエストレジャ（牡３ 園田）、フュラー（牝３ 園田）、ブルーミン（牝５ 大井）、ライブリシュナイト（牡６ 名古屋）、ラブグラー（牝３ 未定）、ブルベアカーキ（牡３ 未定）
▽乗馬＝ケルンウィナー（牡８ 岡山）、イッツマイウェイ（セン３ 新冠）、トリック（牡３ 愛知）、イラプション（セン４ 新冠）、スーサンドン（牡４ 滋賀）、ソリティール（セン６ 滋賀）、マーストリッチ（牡３ 未定）、アドマイヤキング（牡４ 滋賀）、タガノダンシング（牝３ 未定）、メリーバローズ（牝３ 滋賀）、ヴィエントフレスコ（牡３ 京都）、グランジェット（牡３ 滋賀）、スズカミュージック（牝３ 滋賀）、マーストグロス（牡３ 愛知）