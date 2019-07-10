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2019.7.10 14:14

【今週の登録抹消馬】７月１０日

　▽種牡馬＝ユアーズトゥルーリ（３　未定）

　▽繁殖牝馬＝パピヨナージュ（３　未定）、ピュアサクヤヒメ（３　静内）、キスミーワンス（５　未定）、ジューンワルツ（３　浦河）、ウィズリー（３　未定）

　▽地方＝ウェーブライダー（牡３　門別）、オグリクロノス（牡３　未定）、オスティリオ（牡３　未定）、カフジフェニックス（牡４　大井）、キョウエイシンシア（牝３　園田）、サトノバリオス（牡３　園田）、ジェレメジェバイト（牡３　盛岡）、タマモベルガモ（牡６　未定）、ディーズマヌーバー（牝３　未定）、ハクサンウェーブ（牡３　金沢）、パーソナルビリーフ（牝３　未定）、ファーマトパーズ（牝３　未定）、ブラウンマカン（セン３　未定）、ペプチドアスカ（セン３　園田）、マイネルリャードフ（牡３　未定）、ユアハピネス（牝３　未定）、リッフェルゼー（牝３　未定）、レサラダアスール（牝３　笠松）、ジグソー（牡３　未定）、シノニム（牝３　未定）、テイエムウンマカ（牝３　佐賀）、ノースカガヤキ（牝３　金沢）、ハイワールド（牡３　園田）、パッションフラワー（牝３　佐賀）、ライリー（牡４　大井）、ラストサマー（牝３　園田）、ジュディシャス（牡３　未定）、ナリタエストレジャ（牡３　園田）、フュラー（牝３　園田）、ブルーミン（牝５　大井）、ライブリシュナイト（牡６　名古屋）、ラブグラー（牝３　未定）、ブルベアカーキ（牡３　未定）

　▽乗馬＝ケルンウィナー（牡８　岡山）、イッツマイウェイ（セン３　新冠）、トリック（牡３　愛知）、イラプション（セン４　新冠）、スーサンドン（牡４　滋賀）、ソリティール（セン６　滋賀）、マーストリッチ（牡３　未定）、アドマイヤキング（牡４　滋賀）、タガノダンシング（牝３　未定）、メリーバローズ（牝３　滋賀）、ヴィエントフレスコ（牡３　京都）、グランジェット（牡３　滋賀）、スズカミュージック（牝３　滋賀）、マーストグロス（牡３　愛知）