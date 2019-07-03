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2019.7.3 14:17

【今週の登録抹消馬】７月３日

　▽繁殖牝馬＝ダルトヴィラ（３　千歳）、ビップセーラ（３　浦河）、ジュルビアン（３　三石）

　▽地方＝コウエイタケル（牡８　名古屋）、サンライズグラン（牡３　園田）、アブシンベル（牝３　名古屋）、アルゴセイコウ（牡４　大井）、イチザベガ（牝３　佐賀）、ウインガナッシュ（牡３　未定）、エガオノメガミ（牝３　門別）、キンショーダンサー（牝３　佐賀）、シゲルアマゾナイト（牡３　佐賀）、ジャスタクイーン（牝３　未定）、スワンレーク（牝３　未定）、トウシンタイガー（セン６　園田）、ドナホーク（牝３　未定）、ドーンオブアネラ（牡３　門別）、ナリノパートナー（セン３　未定）、ミラーグロ（牡３　未定）、モートゥス（牡４　未定）、ルモーン（牡３　名古屋）、キョウワベルナルド（牡５　園田）、クリノグレイト（牡３　園田）、サンライズロッソ（牡３　園田）、ソルジャーバローズ（牡３　園田）、ニシノコントラバス（牡３　浦和）、ニホンピロコレール（牡３　笠松）、フジミ（牝３　門別）、リッカシップ（牡３　佐賀）、アドアパルス（牝３　佐賀）、カネトシブリジャル（牝３　金沢）、クリノソルアステカ（牡３　園田）、クロスザオーシャン（牡３　水沢）、フラッグインハート（牡３　未定）、ポインデクスター（牡３　園田）、ラコンコルド（牝３　門別）、カズアピアーニ（セン４　未定）、クロスビーム（牝３　名古屋）、クロノスコープ（牡３　園田）、イチネンプリンス（牡４　大井）、パワープラント（牡３　未定）

　▽乗馬＝アドマイヤリアル（牡６　未定）、サウンドサムデイ（牝３　滋賀）、ラッキーグラン（牡３　未定）、ピースアンドカーム（牝３　京都）、シーンスティーラー（セン３　未定）、トウケイワラウカド（セン６　岡山）、メイショウカフウ（牡８　滋賀）

　▽へい死＝ヘニーストライカー（牡３）、メイクアップ（牡８）、アップビート（牝５）