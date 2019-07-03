【今週の登録抹消馬】７月３日

▽繁殖牝馬＝ダルトヴィラ（３ 千歳）、ビップセーラ（３ 浦河）、ジュルビアン（３ 三石）
▽地方＝コウエイタケル（牡８ 名古屋）、サンライズグラン（牡３ 園田）、アブシンベル（牝３ 名古屋）、アルゴセイコウ（牡４ 大井）、イチザベガ（牝３ 佐賀）、ウインガナッシュ（牡３ 未定）、エガオノメガミ（牝３ 門別）、キンショーダンサー（牝３ 佐賀）、シゲルアマゾナイト（牡３ 佐賀）、ジャスタクイーン（牝３ 未定）、スワンレーク（牝３ 未定）、トウシンタイガー（セン６ 園田）、ドナホーク（牝３ 未定）、ドーンオブアネラ（牡３ 門別）、ナリノパートナー（セン３ 未定）、ミラーグロ（牡３ 未定）、モートゥス（牡４ 未定）、ルモーン（牡３ 名古屋）、キョウワベルナルド（牡５ 園田）、クリノグレイト（牡３ 園田）、サンライズロッソ（牡３ 園田）、ソルジャーバローズ（牡３ 園田）、ニシノコントラバス（牡３ 浦和）、ニホンピロコレール（牡３ 笠松）、フジミ（牝３ 門別）、リッカシップ（牡３ 佐賀）、アドアパルス（牝３ 佐賀）、カネトシブリジャル（牝３ 金沢）、クリノソルアステカ（牡３ 園田）、クロスザオーシャン（牡３ 水沢）、フラッグインハート（牡３ 未定）、ポインデクスター（牡３ 園田）、ラコンコルド（牝３ 門別）、カズアピアーニ（セン４ 未定）、クロスビーム（牝３ 名古屋）、クロノスコープ（牡３ 園田）、イチネンプリンス（牡４ 大井）、パワープラント（牡３ 未定）
▽乗馬＝アドマイヤリアル（牡６ 未定）、サウンドサムデイ（牝３ 滋賀）、ラッキーグラン（牡３ 未定）、ピースアンドカーム（牝３ 京都）、シーンスティーラー（セン３ 未定）、トウケイワラウカド（セン６ 岡山）、メイショウカフウ（牡８ 滋賀）
▽へい死＝ヘニーストライカー（牡３）、メイクアップ（牡８）、アップビート（牝５）