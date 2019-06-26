【今週の登録抹消馬】６月２６日

▽繁殖牝馬＝バトルウインリンク（３ 静内）フューチャーベース（３ 千歳）、ボンセグレート（３ 未定）、パイオニアプライド（３ 静内）
▽地方＝ウインフォワード（牡３ 未定）、クリノシャガール（牡４ 園田）、ゴールデンイーグル（牡２ 門別）、ジョースイーツ（牝３ 浦和）、セクシーサンキュー（牡３ 園田）、トラストノブナガ（セン４ 川崎）、ビップサタン（牡３ 船橋）、メイショウオハラメ（牝３ 園田）、モズマチニマッター（牡３ 未定）、リリーエンデヴァー（牡３ 未定）、ロロペニ（セン３ 名古屋）、エスシーバスター（牡３ 船橋）、エムテイロード（セン３ 金沢）、タガノベリンダ（牝３ 未定）、ビービーオネスト（牡３ 未定）、ストライクイーグル（牡６ 大井）、マイアフェクション（牡５ 園田）、アンブシュール（牝３ 未定）、レッドヴェルサス（牡６ 未定）
▽乗馬＝カームタウン（牡３ 滋賀）、ショウナンパルコ（牝３ 競馬学校）、タイセイスペリオル（牡６ 明治大学）、メイショウオルソ（牡６ 京都）、ウォーターシャウト（牡６ 滋賀）、コクスイセン（牡６ 兵庫）、マテンロウカフェ（牡３ 滋賀）、メイショウカギロイ（牡４ 岡山）、ゴットムスタング（牡３ 競馬学校）、タガノサルバドル（牡３ 京都）、ヤマノヒマワリ（牝５ 奈良）、エールブリリアンツ（牡５ 滋賀）、モンサンファスト（牡３ 滋賀）
▽へい死＝アルパーシャン（牡７）、コリーヌヴェルト（牡４）