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2019.6.26 14:14

【今週の登録抹消馬】６月２６日

　▽繁殖牝馬＝バトルウインリンク（３　静内）フューチャーベース（３　千歳）、ボンセグレート（３　未定）、パイオニアプライド（３　静内）

　▽地方＝ウインフォワード（牡３　未定）、クリノシャガール（牡４　園田）、ゴールデンイーグル（牡２　門別）、ジョースイーツ（牝３　浦和）、セクシーサンキュー（牡３　園田）、トラストノブナガ（セン４　川崎）、ビップサタン（牡３　船橋）、メイショウオハラメ（牝３　園田）、モズマチニマッター（牡３　未定）、リリーエンデヴァー（牡３　未定）、ロロペニ（セン３　名古屋）、エスシーバスター（牡３　船橋）、エムテイロード（セン３　金沢）、タガノベリンダ（牝３　未定）、ビービーオネスト（牡３　未定）、ストライクイーグル（牡６　大井）、マイアフェクション（牡５　園田）、アンブシュール（牝３　未定）、レッドヴェルサス（牡６　未定）

　▽乗馬＝カームタウン（牡３　滋賀）、ショウナンパルコ（牝３　競馬学校）、タイセイスペリオル（牡６　明治大学）、メイショウオルソ（牡６　京都）、ウォーターシャウト（牡６　滋賀）、コクスイセン（牡６　兵庫）、マテンロウカフェ（牡３　滋賀）、メイショウカギロイ（牡４　岡山）、ゴットムスタング（牡３　競馬学校）、タガノサルバドル（牡３　京都）、ヤマノヒマワリ（牝５　奈良）、エールブリリアンツ（牡５　滋賀）、モンサンファスト（牡３　滋賀）

　▽へい死＝アルパーシャン（牡７）、コリーヌヴェルト（牡４）