【今週の登録抹消馬】６月１２日

▽繁殖牝馬＝リーズン（４ 未定）、ルナーアピール（３ 門別）、タガノコノミン（３ 新冠）、ナル（３ 兵庫）、プティットフィーユ（３ 静内）
▽地方＝エバーフレイム（牝３ 未定）、メイショウハクト（牝３ 未定）、シゲルホウレンソウ（牡４ 佐賀）、クラシックメジャー（牝３ 佐賀）、クルージーン（牡３ 未定）、ジュンユウコー（牝３ 大井）、スモールウェーブ（牝３ 未定）、ダブルミステリー（牝５ 船橋）、トワイライトパレス（牝３ 未定）、ハニーゴールド（セン５ 船橋）、パルフェアンジュ（牝３ 未定）、ビディー（牝３ 未定）、ヒルノバーゼル（牡３ 未定）、ブラックフェアリー（牝３ 名古屋）、モズアンジェラ（牝３ 未定）、ヤマニンポルボロン（牝３ 水沢）、ゴルディロックス（牝３ 未定）、キシュウブライト（牝３ 園田）、キタノハピネス（牝３ 笠松）、ザイディックメア（牡７ 川崎）、タキシードジャンク（牡３ 未定）、メイショウタイシ（牡４ 園田）、メイショウナリカク（牡３ 園田）、レークサイド（牡３ 名古屋）、アサミン（牝３ 大井）、オースミラナキラ（牡７ 未定）、カラデニズ（牡３ 未定）、クレスコセレーナ（牝３ 園田）、ダイリュウボーラー（牡３ 未定）、タガノタイト（牡４ 園田）、ハッピーパラダイス（牡３ 未定）、プロンジョン（牝３ 園田）、ホッコーフラッパー（牝３ 門別）、メイショウソウライ（牡３ 未定）、ヤマカツライアン（牡３ 金沢）、ヒルノアルゲーロ（牡４ 笠松）、ヒルノケープタウン（牡５ 笠松）、ハイブログ（牡５ 大井）、レオポルド（牡３ 未定）
▽乗馬＝バブリーバローズ（牡４ 滋賀）、ピサ（牝３ 滋賀）、プラエクラーラ（牝３ 京都）、タガノアヴァンス（牡３ 京都）、タイセイサミット（牡６ 千歳）、ニホンピロエレノア（牝３ 愛知）、ケイニスメイジャー（牡３ 滋賀）
▽２才（未）抹消＝スマートインディー（牡２ 未定）
▽研究馬＝キクノプレミア（牝３ 栗東トレセン）
▽へい死＝シェパーズポーズ（牝４）