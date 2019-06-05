【今週の登録抹消馬】６月５日

▽繁殖牝馬＝エイシンデルフィー（４ 浦河）、グレイトアプローズ（３ 門別）
▽地方＝オプティマスレッド（セン３ 名古屋）、カシノアンビション（セン３ 佐賀）、シュネルハルバート（牡３ 未定）、ジュンダ（牡３ 笠松）、タイヨウノコマチ（牝３ 未定）、テイエムフガエゾ（牡３ 佐賀）、テイエムメデタシ（牝３ 名古屋）、ディープエターナル（牡３ 未定）、デルマディジョン（牝３ 未定）、ドライバーズハイ（牡６ 浦和）、ナムラマナナ（牝３ 未定）、マイダイアリー（牝３ 未定）、ルビーガール（牝３ 未定）、アイカリトマナカ（牝３ 未定）、モズクロス（牡３ 未定）、アドベントクランツ（牝３ 水沢）、ジュディス（牝３ 未定）、ツーエムベリンダ（牝３ 金沢）、デスパシート（牝３ 未定）、トウケイピン（セン３ 園田）、ペスカネラ（牝５ 園田）、モズソノママ（牡３ 未定）、ライトヴェロシティ（牡３ 未定）、ライブリーホーム（牡３ 名古屋）、ワイドヴィント（牡３ 未定）、ジャコエマリックン（牡３ 未定）、シュンノカミ（牡５ 川崎）、ストラール（牝３ 未定）、デュアルキャリアー（牡３ 未定）、ボナパルティズム（牝３ 未定）、ララコンフィアン（牡３ 未定）、ジャスパーケイ（牡３ 名古屋）、エバーフレイム（牝３ 未定）、メイショウハクト（牝３ 未定）
▽乗馬＝ニホンピロマーク（牡６ 愛知）、ウインドピトレスク（牝４ 未定）、コンバージェンス（セン３ 未定）、タマモシンプロン（牡４ 滋賀）、テイエムフェスタ（牡３ 未定）、トップノッチ（牡３ 愛知）、ドラゴンマジック（セン７ 滋賀）、トロル（牡３ 滋賀）、リリーウイナー（牡７ 滋賀）、サトノサイベリー（牝３ 滋賀）、ハリケーンバローズ（牡６ 未定）、スマートカルロス（牡７ 滋賀）、ヤマニンルネッタ（牝４ 滋賀）、カムアップロージズ（牡３ 京都）、マサハヤダイヤ（牡６ 滋賀）、レッドカーペット（牡６ 未定）、ワンダープレジール（牡７ 京都）
▽へい死＝アドマイヤエイカン（牡６）