【古馬次走報】ソウルスターリング、エプソムＣへ

★日本ダービーを制したロジャーバローズ（栗・角居、牡３）は、近日中に放牧に出る。「いつもと変わらず、普通でした。（今後は）未定です」と角居調教師。僚馬で４着サートゥルナーリア（牡３）はレース後そのまま放牧に出た。こちらも今後は未定。１５着リオンリオン（栗・松永幹、牡３）も放牧の予定。

★ヴィクトリアマイル９着ソウルスターリング（美・藤沢和、牝５）、僚馬でメイＳ９着レイエンダ（牡４）はエプソムＣ（６月９日、東京、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）へ。谷川岳Ｓ２着プロディガルサン（美・国枝、牡６）、欅Ｓ１６着ハクサンルドルフ（栗・西園、牡６）もエプソムＣに出走予定。

★栗東・森田厩舎のオープン馬の動向は次の通り。京王杯ＳＣ１０着ダイメイフジ（牡５）は引き続き松岡騎手で函館ＳＳ（６月１６日、函館、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）。鞍馬Ｓ８着ダイメイプリンセス（牝６）、高松宮記念１８着ラブカンプー（牝４）はアイビスＳＤ（７月２８日、新潟、ＧＩＩＩ、芝・直１０００メートル）へ。

★２５日京都の５００万下（ダ１８００メートル）を逃げ切ったローザノワール（栗・西園、牝３）は関東オークス（６月１２日、川崎、交流ＧＩＩ、ダ２１００メートル）に挑む。

★葵Ｓ９着メイショウケイメイ（栗・南井、牝３）はＣＢＣ賞（６月３０日、中京、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）へ。１４着ドゴール（美・黒岩、牡３）は新潟日報賞（８月１０日、新潟、３勝クラス、芝１４００メートル）を予定。