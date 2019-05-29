【今週の登録抹消馬】５月２９日

▽繁殖牝馬＝アオイエンジェル（３ 静内）、メイショウサンアイ（４ 未定）、ベストマティーニ（３ 未定）、ルミナスソード（３ 新冠）
▽地方＝ヴァロリザー（牡３ 未定）、エンゼルサンライズ（牝３ 佐賀）、キングスオウン（牡３ 金沢）、ジャーネジャーネ（牝３ 水沢）、ジュエリーボックス（牝３ 名古屋）、スマイルフォース（牡７ 金沢）、タイセイミストラル（牡３ 水沢）、テイエムブランコ（牡３ 佐賀）、ドナブライドル（牝３ 未定）、ビージーナ（牝３ 未定）、ビーチハピネス（牝３ 未定）、プレガリア（牝３ 門別）、マーストファクト（牡３ 未定）、レプランシュ（牡６ 未定）、ワンダーボーイ（牡３ 佐賀）、キョウエイリップル（牝３ 高知）、アサケボス（牡３ 名古屋）、オオオヤブン（牡５ 園田）、キーメモリー（牝３ 園田）、クレイヴ（牡３ 未定）、クロスペンデュラム（牝３ 未定）、コニカルビーカー（牝３ 未定）、ズラリ（牡３ 未定）、タガノヒバナ（セン４ 未定）、ドゥーワンズベスト（牡３ 門別）、ニューヨークタヤス（牡３ 笠松）、パープルソニック（牡３ 笠松）、モルトベーネ（牡７ 門別）、モンサンフィエール（牡４ 大井）、ブラックファラオ（牡３ 金沢）、サンライズコロン（牡４ 園田）、セレッソノワール（牝３ 佐賀）、タマモオテンバ（牝４ 名古屋）、マサハヤブリュッヘ（牡３ 園田）、ヨイタビヲ（牡３ 笠松）、ラストクリーガー（牡３ 笠松）、ローゼンタール（牝６ 船橋）、シンゼントントン（牡３ 名古屋）、プルマブランカ（牝５ 園田）、アイファーサクラ（牝３ 名古屋）
▽乗馬＝ハイパワードトップ（牡３ 千歳）、エーティーサンダー（牡６ 滋賀）、ステラインアテーザ（牡３ 愛知）、セルヴィエット（セン４ 未定）、テイエムフタエマル（牝７ 滋賀）、フルーメン（牡３ 滋賀）、リブインスタイル（牝３ 京都）、ウォーターバベル（牡３ 愛知）、ソウルセイバー（セン４ 京都）、タガノスプモーネ（牝３ 未定）、タガノプリマベーラ（牝３ 京都）、バリス（牡８ 未定）、メイショウコンペキ（牡３ 滋賀）、シンボリサージュ（牝３ 滋賀）、ブルベアラクーン（牡５ 滋賀）、ペルランヴェール（牡５ 滋賀）、ルチーフェロ（牡３ 滋賀）、ラプルーズ（セン６ 岐阜）、スズカスクリーン（牡３ 滋賀）、マーストランド（牡３ 滋賀）、ルナール（牡３ 滋賀）、セカンドテーブル（牡７ 岩内）、トモノモアナ（牝３ 岡山）
▽へい死＝イシュトヴァーン（牡４）