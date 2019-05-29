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2019.5.29 14:47

【今週の登録抹消馬】５月２９日

　▽繁殖牝馬＝アオイエンジェル（３　静内）、メイショウサンアイ（４　未定）、ベストマティーニ（３　未定）、ルミナスソード（３　新冠）

　▽地方＝ヴァロリザー（牡３　未定）、エンゼルサンライズ（牝３　佐賀）、キングスオウン（牡３　金沢）、ジャーネジャーネ（牝３　水沢）、ジュエリーボックス（牝３　名古屋）、スマイルフォース（牡７　金沢）、タイセイミストラル（牡３　水沢）、テイエムブランコ（牡３　佐賀）、ドナブライドル（牝３　未定）、ビージーナ（牝３　未定）、ビーチハピネス（牝３　未定）、プレガリア（牝３　門別）、マーストファクト（牡３　未定）、レプランシュ（牡６　未定）、ワンダーボーイ（牡３　佐賀）、キョウエイリップル（牝３　高知）、アサケボス（牡３　名古屋）、オオオヤブン（牡５　園田）、キーメモリー（牝３　園田）、クレイヴ（牡３　未定）、クロスペンデュラム（牝３　未定）、コニカルビーカー（牝３　未定）、ズラリ（牡３　未定）、タガノヒバナ（セン４　未定）、ドゥーワンズベスト（牡３　門別）、ニューヨークタヤス（牡３　笠松）、パープルソニック（牡３　笠松）、モルトベーネ（牡７　門別）、モンサンフィエール（牡４　大井）、ブラックファラオ（牡３　金沢）、サンライズコロン（牡４　園田）、セレッソノワール（牝３　佐賀）、タマモオテンバ（牝４　名古屋）、マサハヤブリュッヘ（牡３　園田）、ヨイタビヲ（牡３　笠松）、ラストクリーガー（牡３　笠松）、ローゼンタール（牝６　船橋）、シンゼントントン（牡３　名古屋）、プルマブランカ（牝５　園田）、アイファーサクラ（牝３　名古屋）

　▽乗馬＝ハイパワードトップ（牡３　千歳）、エーティーサンダー（牡６　滋賀）、ステラインアテーザ（牡３　愛知）、セルヴィエット（セン４　未定）、テイエムフタエマル（牝７　滋賀）、フルーメン（牡３　滋賀）、リブインスタイル（牝３　京都）、ウォーターバベル（牡３　愛知）、ソウルセイバー（セン４　京都）、タガノスプモーネ（牝３　未定）、タガノプリマベーラ（牝３　京都）、バリス（牡８　未定）、メイショウコンペキ（牡３　滋賀）、シンボリサージュ（牝３　滋賀）、ブルベアラクーン（牡５　滋賀）、ペルランヴェール（牡５　滋賀）、ルチーフェロ（牡３　滋賀）、ラプルーズ（セン６　岐阜）、スズカスクリーン（牡３　滋賀）、マーストランド（牡３　滋賀）、ルナール（牡３　滋賀）、セカンドテーブル（牡７　岩内）、トモノモアナ（牝３　岡山）

　▽へい死＝イシュトヴァーン（牡４）