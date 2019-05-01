【今週の登録抹消馬】５月１日

▽種牡馬＝スピリッツミノル（７ 静内）
▽繁殖牝馬＝キンランドンス（３ 未定）、アイトマコト（３ 新冠）、キーチケット（３ 浦河）、ユメノトビラ（５ 新冠）、オルノス（６ 浦河）、アウグスタ（３ 北海道）、カワキタエンカ（５ 三石）
▽地方＝ネオシーナ（セン３ 未定）、ライトブリンガー（牡６ 未定）、リトルフォレスト（牝３ 金沢）、グランベガ（牝３ 未定）、ケントホープ（牡３ 園田）、ゴッドスパロウ（牡４ 未定）、サンライマ（牝３ 未定）、スズカクローカス（牝３ 名古屋）、セイウンスクープ（牡３ 園田）、セイビーチェ（牝３ 高知）、ダンツアタッカー（牡３ 佐賀）、ビップゼロワン（牡３ 未定）、ビービーダン（牡３ 門別）、フクヒコ（牡３ 門別）、マッシブアプローズ（牡３ 園田）、マッセル（牡５ 川崎）、ロードルーツ（牡３ 門別）、クリノマンジェリカ（牝３ 園田）、グランエースマン（牡３ 盛岡）、スターリングブルス（牝４ 園田）、ナリタミニスター（牡４ 園田）、ヘビーアタック（牡３ 未定）、ミアフィリア（牝３ 未定）、クドシュ（牝３ 未定）、ナリタゴールド（セン７ 未定）
▽乗馬＝ゴルヴァ（牡３ 未定）ウォーターヴィラ（牝３ 岡山）、オイデ（牡３ 滋賀）、タマモアタック（牡７ 未定）、カフジサターン（牡３ 愛知）、ソメイヨシノ（牝３ 北海道）、ダノンサザン（牡３ 関西大学）、アールコンセンサス（牡３ 奈良）
▽研究馬＝ガデスチョイス（牝３ 栗東トレーニングセンター）、カフジパール（牝３ 栗東トレーニングセンター）
▽その他＝ドアトゥブリス（牝３ 未定）