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2019.5.1 14:18

【今週の登録抹消馬】５月１日

　▽種牡馬＝スピリッツミノル（７　静内）

　▽繁殖牝馬＝キンランドンス（３　未定）、アイトマコト（３　新冠）、キーチケット（３　浦河）、ユメノトビラ（５　新冠）、オルノス（６　浦河）、アウグスタ（３　北海道）、カワキタエンカ（５　三石）

　▽地方＝ネオシーナ（セン３　未定）、ライトブリンガー（牡６　未定）、リトルフォレスト（牝３　金沢）、グランベガ（牝３　未定）、ケントホープ（牡３　園田）、ゴッドスパロウ（牡４　未定）、サンライマ（牝３　未定）、スズカクローカス（牝３　名古屋）、セイウンスクープ（牡３　園田）、セイビーチェ（牝３　高知）、ダンツアタッカー（牡３　佐賀）、ビップゼロワン（牡３　未定）、ビービーダン（牡３　門別）、フクヒコ（牡３　門別）、マッシブアプローズ（牡３　園田）、マッセル（牡５　川崎）、ロードルーツ（牡３　門別）、クリノマンジェリカ（牝３　園田）、グランエースマン（牡３　盛岡）、スターリングブルス（牝４　園田）、ナリタミニスター（牡４　園田）、ヘビーアタック（牡３　未定）、ミアフィリア（牝３　未定）、クドシュ（牝３　未定）、ナリタゴールド（セン７　未定）

　▽乗馬＝ゴルヴァ（牡３　未定）ウォーターヴィラ（牝３　岡山）、オイデ（牡３　滋賀）、タマモアタック（牡７　未定）、カフジサターン（牡３　愛知）、ソメイヨシノ（牝３　北海道）、ダノンサザン（牡３　関西大学）、アールコンセンサス（牡３　奈良）

　▽研究馬＝ガデスチョイス（牝３　栗東トレーニングセンター）、カフジパール（牝３　栗東トレーニングセンター）

　▽その他＝ドアトゥブリス（牝３　未定）