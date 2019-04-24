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2019.4.24 14:42

【今週の登録抹消馬】４月２４日

　▽繁殖牝馬＝ウルバーノ（３　門別）、クインアマランサス（５　早来）、クードロア（４　千歳）、ダイアナヘイロー（６　静内）、フロー（３　浦河）、メイショウカイカ（３　浦河）、シャンブルドット（３　早来）、シャムラマート（牝３　滋賀）、シーザライト（４　北海道）、テイエムジョーダン（３　門別）、キンランドンス（３　未定）

　▽地方＝アルマオプティ（牡３　未定）、イキザマ（牡３　笠松）、インシデント（牡３　川崎）、ウインプリンツ（牡３　未定）、エイシンムー（牝５　未定）、オプタートゥム（牝３　園田）、クロティルド（牝３　園田）、コルツァ（牝３　園田）、サイレントアスカ（牝５　佐賀）、スマートモンスター（セン３　未定）、タイセイエクレール（牡６　門別）、テイエムカイリキ（牡３　佐賀）、トウカイソフィア（牝３　高知）、ニシノケイガン（牡３　佐賀）、ニシノバモス（牡３　佐賀）、ブロウユアマインド（セン７　未定）、カフジブルー（セン４　名古屋）、キクノエスペルト（牡４　名古屋）、サイゴドン（牡３　園田）、シンゼンスタチュー（セン６　大井）、ナガラエンカ（牝５　浦河）、レッドコンシール（牝３　未定）、オリアナロゼッタ（牝３　金沢）、ジョーマイク（セン６　浦和）、ヤマイチダンディ（牡３　門別）、ネオシーナ（セン３　未定）、ライトブリンガー（牡６　未定）、リトルフォレスト（牝３　金沢）

　▽乗馬＝タガノスミカ（牝３　未定）、ヒルノベルゲン（牡３　滋賀）、オルナ（牡７　鳥取）、ピサノアマゾン（牝３　滋賀）、サンマンハッタン（牡３　兵庫）、ニホンピロバロン（牡９　鹿児島）、タイセイドリーム（牡９　千葉）、ゴルヴァ（牡３　未定）

　▽研究馬＝ワンコンディション（牝３　栗東トレーニングセンター）

　▽へい死＝マルヨフローラ（牝３）、シャケトラ（牡６）