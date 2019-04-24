【今週の登録抹消馬】４月２４日

▽繁殖牝馬＝ウルバーノ（３ 門別）、クインアマランサス（５ 早来）、クードロア（４ 千歳）、ダイアナヘイロー（６ 静内）、フロー（３ 浦河）、メイショウカイカ（３ 浦河）、シャンブルドット（３ 早来）、シャムラマート（牝３ 滋賀）、シーザライト（４ 北海道）、テイエムジョーダン（３ 門別）、キンランドンス（３ 未定）
▽地方＝アルマオプティ（牡３ 未定）、イキザマ（牡３ 笠松）、インシデント（牡３ 川崎）、ウインプリンツ（牡３ 未定）、エイシンムー（牝５ 未定）、オプタートゥム（牝３ 園田）、クロティルド（牝３ 園田）、コルツァ（牝３ 園田）、サイレントアスカ（牝５ 佐賀）、スマートモンスター（セン３ 未定）、タイセイエクレール（牡６ 門別）、テイエムカイリキ（牡３ 佐賀）、トウカイソフィア（牝３ 高知）、ニシノケイガン（牡３ 佐賀）、ニシノバモス（牡３ 佐賀）、ブロウユアマインド（セン７ 未定）、カフジブルー（セン４ 名古屋）、キクノエスペルト（牡４ 名古屋）、サイゴドン（牡３ 園田）、シンゼンスタチュー（セン６ 大井）、ナガラエンカ（牝５ 浦河）、レッドコンシール（牝３ 未定）、オリアナロゼッタ（牝３ 金沢）、ジョーマイク（セン６ 浦和）、ヤマイチダンディ（牡３ 門別）、ネオシーナ（セン３ 未定）、ライトブリンガー（牡６ 未定）、リトルフォレスト（牝３ 金沢）
▽乗馬＝タガノスミカ（牝３ 未定）、ヒルノベルゲン（牡３ 滋賀）、オルナ（牡７ 鳥取）、ピサノアマゾン（牝３ 滋賀）、サンマンハッタン（牡３ 兵庫）、ニホンピロバロン（牡９ 鹿児島）、タイセイドリーム（牡９ 千葉）、ゴルヴァ（牡３ 未定）
▽研究馬＝ワンコンディション（牝３ 栗東トレーニングセンター）
▽へい死＝マルヨフローラ（牝３）、シャケトラ（牡６）