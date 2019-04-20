会員限定割引あり！「５・２４日本ダービー予想ナイト」参加チケット発売中

サンスポグループが誇る予想陣とスペシャルゲストが総力を結集し「第８６回日本ダービー」の勝ち馬をあぶりだす！
昨年大好評だった予想イベントを今年も実施します。現場の最前線で取材する記者＆トラックマンが採れたての最新情報をひっさげて登場。今年はスペシャルゲストに三遊亭好楽師匠を迎え、ここでしか聞けない話が満載の大人気イベントにどうぞ奮ってご参加ください！
■割引特典
通常チケット料金（当日２５００円）のところ、ＺＢＡＴポイント１８００ポイント（１９４４円／税込）でご購入いただけます。
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※ご購入にはＺＢＡＴのポイントが必要になります。
■日時：２０１９年５月２４日（金）
１８時３０分開場 １９時開演 ２０時５５分終演予定
■場所：サンケイプラザ大ホール（東京都千代田区大手町１－７－２）
■地図＆アクセス：http://www.s-plaza.com/access/
■チケット：ＺＢＡＴ！会員限定前売り１８００ポイント（１９４４円税込み）
※競馬エイト・夕刊フジつき
■イベント内容
１部：出走全馬の追い切り診断
【出演】吉田均（競馬エイト）、椋木宏（競馬エイト）
２部：サンスポＧｏＧｏクイーン予想対決
【出演】サンスポＧｏＧｏクイーン
３部：ダービー予想バトル
【出演】水戸正晴（サンケイスポーツ）、柴田章利（サンケイスポーツ）、板津雄志（サンケイスポーツ）
司会：横山ルリカ（サンスポＺＢＡＴ！イメージキャラクター）
スペシャルゲスト：三遊亭好楽
※一度購入されますと、チケットのキャンセル・変更・払い戻しは一切できません
※購入はひとつのIDにつき１チケットのみとなります。お友達やご家族とご覧になりたい場合は、ご同伴者も会員登録していただき、チケットを購入してください
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