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2019.4.19 16:50

【今週の登録抹消馬】４月１９日

　《繁殖牝馬》ヴィブロス、ミスパンテール、シャンパンサーベル、シャララ、ネブローザ、エスコフィオン、パルティトゥーラ、クイーングラス、メンデンホール、ヤエノグラフ、ロールラフィネ

　《地方競馬》フィールザサンダー、タケショウダイヤ、ギニー（以上門別）、エイブルボス、コルシカフレーバー（盛岡）、ラストミステリー（以上水沢）、スターフラッシュ（大井）、カウンターパート（船橋）、リニアドライヴ（川崎）、プラチナクォーツ、ジャストベリー（以上金沢）、タータンダンサー、ジェメナイ（以上名古屋）、オルエン、ゼネラルアダージョ、ゼネラルエレガンテ、ラディアンスウェイ（以上笠松）、マブシスギル（佐賀）、アンビシャススター、コスモドーム、ジョリルミエール、オンファサイト、トーセンコモドール、マッシロ、ペシュジェイド、ラウズアップ、エリーグローリー、マンジェリーナ、ダナキル、デルマソルボンヌ、マイネルスカイ、シンボリタピット、ラヴィソント、クインズアイボリー、オクラ、サイタビーナス、キンショウ、キーポップコーン、ゼネラルスターク、ブラックアマゾン、ノーブルバルカン、ケイアイブロンズ、マイネルグナーデ、ニシノイタダキ、リワードノルン（以上未定）

　《乗馬》シーズンズオブラヴ、テイエムアラタカ、ペイシャスナッチ、ボンテン、アイファーブリッジ、ナポレオン、リプリート、ボニータミノル、アテンフェスタ

　《死亡》ブラヴィッシモ、チャコリーナ、マイネルヴォーダン

　【注】関西馬は主な馬のみ掲載