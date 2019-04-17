【古馬次走報】タワーオブロンドン、京王杯ＳＣへ

★東京新聞杯５着タワーオブロンドン（美・藤沢和、牡４）は京王杯ＳＣ（５月１１日、東京、ＧＩＩ、芝１４００メートル）に向かう。鞍上はオーストラリアの若手実力派で、来週から短期免許で騎乗予定のダミアン・レーン騎手。

★高松宮記念６着レッツゴードンキ（栗・梅田、牝７）はヴィクトリアマイル（５月１２日、東京、ＧＩ、芝１６００メートル）が有力だが、京王杯ＳＣにも登録する。

★アンタレスＳ３着ロンドンタウン（栗・牧田、牡６）は、平安Ｓ（５月１８日、京都、ＧＩＩＩ、ダ１９００メートル）か帝王賞（６月２６日、大井、交流ＧＩ、ダ２０００メートル）の予定。５着の僚馬ナムラアラシ（牡６）は平安ＳかブリリアントＳ（５月５日、東京、Ｌ、ダ２１００メートル）。１５着コパノチャーリー（栗・村山、牡７）は名鉄杯（７月１４日、中京、Ｌ、ダ１８００メートル）へ。

★東京スプリント５着テーオーヘリオス（栗、梅田、牡７）は、かきつばた記念（５月１日、名古屋、交流ＧＩＩＩ、ダ１４００メートル）が除外（繰り上がり順４位）なら、天王山Ｓ（２９日、京都、ＯＰ、ダ１２００メートル）へ。３着ヒロシゲゴールド（栗・北出、牡４）と、京葉Ｓ１４着ナンチンノン（栗・中竹、牡８）も天王山Ｓへ。