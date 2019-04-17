【今週の登録抹消馬】４月１７日

▽繁殖牝馬＝ヴィブロス（６ 早来）、サイエン（４ 平取）、チェリーボンボン（５ 門別）、ミスパンテール（５ 浦河）、コロナシオン（５ 早来）、コーラルリーフ（４ 新冠）、マニクール（４ 未定）、フィーユドー（３ 門別）
▽地方＝ヴァイル（牝３ 園田）、カズブランパン（牡３ 未定）、カリスマイチダイ（牝３ 未定）、タイガーブレイブ（牡３ 門別）、デルマヴァンドーム（牝３ 名古屋）、バンカーズギャル（牝３ 名古屋）、パープルカムカム（牡３ 金沢）、ヒャクダン（牡３ 未定）、アイファーハニー（牝３ 笠松）、アイファーリーダー（牡３ 園田）、シゲルハートダイヤ（牝３ 佐賀）、トップデンティスト（牡３ 未定）、ビクトリーゴールド（牝３ 園田）、フェイクファー（牝３ 門別）、ローデルバーン（牡６ 大井）、イチザテイオー（牝３ 船橋）、タイセイフルーヴ（牡３ 門別）、ダノンブライト（牡７ 高知）、リッカウィーク（牡３ 未定）
▽乗馬＝サンセットプリンス（セン３ 滋賀）、ペイシャクローズ（牝３ 滋賀）、モンドヌーヴォー（牡３ 早来）、イェドプリオル（牡７ 京都）、コンセギール（牡７ 京都）、ジェネラルゴジップ（牡７ 未定）、ニホンピロユー（牡３ 愛知）、バックドアルート（牡５ 滋賀）、アテンフェスタ（牡６ 未定）、トキノオー（セン４ 岡山）
▽へい死＝マサト（牡４）、ブラヴィッシモ（牡７）