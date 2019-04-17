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2019.4.17 14:08

【今週の登録抹消馬】４月１７日

　▽繁殖牝馬＝ヴィブロス（６　早来）、サイエン（４　平取）、チェリーボンボン（５　門別）、ミスパンテール（５　浦河）、コロナシオン（５　早来）、コーラルリーフ（４　新冠）、マニクール（４　未定）、フィーユドー（３　門別）

　▽地方＝ヴァイル（牝３　園田）、カズブランパン（牡３　未定）、カリスマイチダイ（牝３　未定）、タイガーブレイブ（牡３　門別）、デルマヴァンドーム（牝３　名古屋）、バンカーズギャル（牝３　名古屋）、パープルカムカム（牡３　金沢）、ヒャクダン（牡３　未定）、アイファーハニー（牝３　笠松）、アイファーリーダー（牡３　園田）、シゲルハートダイヤ（牝３　佐賀）、トップデンティスト（牡３　未定）、ビクトリーゴールド（牝３　園田）、フェイクファー（牝３　門別）、ローデルバーン（牡６　大井）、イチザテイオー（牝３　船橋）、タイセイフルーヴ（牡３　門別）、ダノンブライト（牡７　高知）、リッカウィーク（牡３　未定）

　▽乗馬＝サンセットプリンス（セン３　滋賀）、ペイシャクローズ（牝３　滋賀）、モンドヌーヴォー（牡３　早来）、イェドプリオル（牡７　京都）、コンセギール（牡７　京都）、ジェネラルゴジップ（牡７　未定）、ニホンピロユー（牡３　愛知）、バックドアルート（牡５　滋賀）、アテンフェスタ（牡６　未定）、トキノオー（セン４　岡山）

　▽へい死＝マサト（牡４）、ブラヴィッシモ（牡７）