【今週の登録抹消馬】４月３日

▽繁殖牝馬＝ラグナグ（６ 未定）、サトノレーヌ（５ 門別）、スパイチャクラ（６ 浦河）、メイショウバーズ（６ 浦河）、メイズオブオナー（５ 三石）
▽地方＝ノーブルスノー（牝６ 大井）、ラインキャスト（牝３ 笠松）、アイスフェアリー（牝４ 未定）、アカネジョウ（牝３ 未定）、エイシンモンクール（牝３ 未定）、グランアルマダ（セン７ 未定）、ディグニファイド（セン７、未定）、トーヨーダッシュ（牡３ 未定）、ビービーシールズ（牡４ 門別）、フライア（牝３ 未定）、ブルベアカルネ（牡３ 佐賀）、ブルベアマローネ（牡３ 佐賀）、モテモテ（牝３ 未定）、モングラン（牡３ 未定）、リッカキング（牡６ 佐賀）、グラッブアドリーム（牝３ 高知）、サスクェハンナ（牡３ 未定）、スノードルフィン（牡６ 未定）、ツインイレブン（牡３ 名古屋）、テイケイリヴェール（牡３ 園田）、トモノマウイ（牡３ 園田）、トモノマウイ（牡３ 園田）、スズカダンディ（牡３ 未定）、マンハッタンソング（牝３ 未定）、ミスレイナ（牝３ 門別）、メイショウミツボシ（牡７ 園田）、メイショウヤマホコ（牡９ 未定）、ユウチャージ（牝３ 未定）、トウケイキンノホシ（牡３ 未定）、ハクユウラッキー（牡３ 佐賀）
▽乗馬＝ケアリアポンド（牝４ 滋賀）、タマモリボン（牝３ 滋賀）、メイショウトラマツ（牡４ 滋賀）、コンテナ（牡７ 未定）、テイエムイナズマ（牡９ 神奈川）、ハプナビーチ（牡３ 愛知県）、メイショウテンカワ（牡３ 滋賀）、ヤマカツボーイ（牡７ 未定）
▽研究馬＝アワジ（牡３ 栗東トレーニングセンター）