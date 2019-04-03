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2019.4.3 14:44

【今週の登録抹消馬】４月３日

　▽繁殖牝馬＝ラグナグ（６　未定）、サトノレーヌ（５　門別）、スパイチャクラ（６　浦河）、メイショウバーズ（６　浦河）、メイズオブオナー（５　三石）

　▽地方＝ノーブルスノー（牝６　大井）、ラインキャスト（牝３　笠松）、アイスフェアリー（牝４　未定）、アカネジョウ（牝３　未定）、エイシンモンクール（牝３　未定）、グランアルマダ（セン７　未定）、ディグニファイド（セン７、未定）、トーヨーダッシュ（牡３　未定）、ビービーシールズ（牡４　門別）、フライア（牝３　未定）、ブルベアカルネ（牡３　佐賀）、ブルベアマローネ（牡３　佐賀）、モテモテ（牝３　未定）、モングラン（牡３　未定）、リッカキング（牡６　佐賀）、グラッブアドリーム（牝３　高知）、サスクェハンナ（牡３　未定）、スノードルフィン（牡６　未定）、ツインイレブン（牡３　名古屋）、テイケイリヴェール（牡３　園田）、トモノマウイ（牡３　園田）、トモノマウイ（牡３　園田）、スズカダンディ（牡３　未定）、マンハッタンソング（牝３　未定）、ミスレイナ（牝３　門別）、メイショウミツボシ（牡７　園田）、メイショウヤマホコ（牡９　未定）、ユウチャージ（牝３　未定）、トウケイキンノホシ（牡３　未定）、ハクユウラッキー（牡３　佐賀）

　▽乗馬＝ケアリアポンド（牝４　滋賀）、タマモリボン（牝３　滋賀）、メイショウトラマツ（牡４　滋賀）、コンテナ（牡７　未定）、テイエムイナズマ（牡９　神奈川）、ハプナビーチ（牡３　愛知県）、メイショウテンカワ（牡３　滋賀）、ヤマカツボーイ（牡７　未定）

　▽研究馬＝アワジ（牡３　栗東トレーニングセンター）