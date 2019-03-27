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2019.3.27 14:31

【今週の登録抹消馬】３月２７日

　▽繁殖牝馬＝デルマオギン（６　千歳）、エッジースタイル（６　早来）、スペードクイーン（６　未定）、タイムレスメロディ（６　早来）、バルベーラ（５　北海道）、ブライスガウ（６　静内）、オーヴィレール（６　門別）、クイーンハーツ（３　三石）、プリンセスアスク（８　平取）、メイショウマイカゼ（６　未定）、モズカッチャン（５　日高）

　▽地方＝ダイシンフォルテ（牡５　未定）、ヒマリチャン（牝３　園田）、エナキョウ（牡３　園田）、アポロテキサス（セン６　大井）、アーミークィーン（牝３　大井）、シゲルヒラコー（牡３　未定）、ハヤブサマカオー（牡４　大井）、リリーマイスター（牡４　門別）、ズヴィズダー（牝３　未定）、ウインハピネス（牡４　笠松）、コハルビヨリ（牝３　未定）、ロワシーナ（牡３　未定）、クリノホールスアイ（牝３　門別）、カシマホープスター（牡６　未定）、テイエムプレミア（牝３　佐賀）、マーセッドマッハ（牡３　未定）、ノーブルスノー（牝６　大井）、ラインキャスト（牝３　笠松）

　▽乗馬＝マコトサダイジン（セン８　馬事公苑）、ダノンオブザイヤー（牡５　関西大学）、メイショウタカモリ（牡５　滋賀）、モーグリ（牡７　未定）、ヨドノグローリ（牡３　滋賀）、ニホンピロマーサ（牝３　愛知）、マテラアリオン（牡６　岡山）、ミエノインパルス（牡５　未定）、ウインイノベーター（牡４　鹿児島）、ヴァルトブルク（牡３　未定）、ヒルノアニモ（牡３　徳島）

　▽へい死＝シャルドネゴールド（牡４）