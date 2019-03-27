【今週の登録抹消馬】３月２７日

▽繁殖牝馬＝デルマオギン（６ 千歳）、エッジースタイル（６ 早来）、スペードクイーン（６ 未定）、タイムレスメロディ（６ 早来）、バルベーラ（５ 北海道）、ブライスガウ（６ 静内）、オーヴィレール（６ 門別）、クイーンハーツ（３ 三石）、プリンセスアスク（８ 平取）、メイショウマイカゼ（６ 未定）、モズカッチャン（５ 日高）
▽地方＝ダイシンフォルテ（牡５ 未定）、ヒマリチャン（牝３ 園田）、エナキョウ（牡３ 園田）、アポロテキサス（セン６ 大井）、アーミークィーン（牝３ 大井）、シゲルヒラコー（牡３ 未定）、ハヤブサマカオー（牡４ 大井）、リリーマイスター（牡４ 門別）、ズヴィズダー（牝３ 未定）、ウインハピネス（牡４ 笠松）、コハルビヨリ（牝３ 未定）、ロワシーナ（牡３ 未定）、クリノホールスアイ（牝３ 門別）、カシマホープスター（牡６ 未定）、テイエムプレミア（牝３ 佐賀）、マーセッドマッハ（牡３ 未定）、ノーブルスノー（牝６ 大井）、ラインキャスト（牝３ 笠松）
▽乗馬＝マコトサダイジン（セン８ 馬事公苑）、ダノンオブザイヤー（牡５ 関西大学）、メイショウタカモリ（牡５ 滋賀）、モーグリ（牡７ 未定）、ヨドノグローリ（牡３ 滋賀）、ニホンピロマーサ（牝３ 愛知）、マテラアリオン（牡６ 岡山）、ミエノインパルス（牡５ 未定）、ウインイノベーター（牡４ 鹿児島）、ヴァルトブルク（牡３ 未定）、ヒルノアニモ（牡３ 徳島）
▽へい死＝シャルドネゴールド（牡４）