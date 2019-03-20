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2019.3.20 14:50

【今週の登録抹消馬】３月２０日

　▽繁殖牝馬＝アッフィラート（６　千歳）、アドマイヤリード（６　早来）、ウインガーネット（６　新冠）、エスティタート（６未定）、ピュアコンチェルト（６　千歳）、ブリシンガメン（５　千歳）、ジューンアイリス（３　未定）、チカリータ（６　早来）、フレグラントブレス（６　早来）、プロディジー（４　未定）、ブロンズテーラー（８　静内）、リーガルリリー（４　北海道）、ロッテンマイヤー（６　早来）、ヴゼットジョリー（５　千歳）、ハニーウィル（３　未定）、デルマオギン（６　千歳）

　▽地方＝ウチュウセンカン（牡３　園田）、オクタヴィウス（牡４　浦和）、クリノアメリア（牡３　門別）、ダノンメモリー（セン６　高知）、チャンスウィルカム（牝３　門別）、ピサノメタルシティ（牡３　未定）、ブライトアイディア（牡９　笠松）、ホウオウスクリーン（牡３　未定）、メイショウウルル（牝３　未定）、メイショウニシキ（牡３　未定）、メディナ（牝３　園田）、ルピナスメアー（牝３　未定）、ワンダーバウンサー（牡３　未定）、グランセブルス（牡６　浦和）、コルテ（牡３　大井）、ダイシンフォルテ（牡５　未定）、ヒマリチャン（牝３　園田）

　▽乗馬＝アグネスユーリヤ（牡７　未定）、クールオープニング（牡８　福島）、シースプラッシュ（牡４　未定）、サンライズウィズ（牡６　兵庫）、サンライズソウマ（セン５　兵庫）、ニホンピロディラン（牡３　新冠）、スターカットダイヤ（セン５　岡山）、トモジャパルムドル（牝３　愛知）

　▽へい死＝ゼットマリオン（牝３）、モズカプリッチョ（牡３）、シュライエンシチー（牡５）