【今週の登録抹消馬】３月２０日

▽繁殖牝馬＝アッフィラート（６ 千歳）、アドマイヤリード（６ 早来）、ウインガーネット（６ 新冠）、エスティタート（６未定）、ピュアコンチェルト（６ 千歳）、ブリシンガメン（５ 千歳）、ジューンアイリス（３ 未定）、チカリータ（６ 早来）、フレグラントブレス（６ 早来）、プロディジー（４ 未定）、ブロンズテーラー（８ 静内）、リーガルリリー（４ 北海道）、ロッテンマイヤー（６ 早来）、ヴゼットジョリー（５ 千歳）、ハニーウィル（３ 未定）、デルマオギン（６ 千歳）
▽地方＝ウチュウセンカン（牡３ 園田）、オクタヴィウス（牡４ 浦和）、クリノアメリア（牡３ 門別）、ダノンメモリー（セン６ 高知）、チャンスウィルカム（牝３ 門別）、ピサノメタルシティ（牡３ 未定）、ブライトアイディア（牡９ 笠松）、ホウオウスクリーン（牡３ 未定）、メイショウウルル（牝３ 未定）、メイショウニシキ（牡３ 未定）、メディナ（牝３ 園田）、ルピナスメアー（牝３ 未定）、ワンダーバウンサー（牡３ 未定）、グランセブルス（牡６ 浦和）、コルテ（牡３ 大井）、ダイシンフォルテ（牡５ 未定）、ヒマリチャン（牝３ 園田）
▽乗馬＝アグネスユーリヤ（牡７ 未定）、クールオープニング（牡８ 福島）、シースプラッシュ（牡４ 未定）、サンライズウィズ（牡６ 兵庫）、サンライズソウマ（セン５ 兵庫）、ニホンピロディラン（牡３ 新冠）、スターカットダイヤ（セン５ 岡山）、トモジャパルムドル（牝３ 愛知）
▽へい死＝ゼットマリオン（牝３）、モズカプリッチョ（牡３）、シュライエンシチー（牡５）