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2019.3.13 14:27

【今週の登録抹消馬】３月１３日

　▽繁殖牝馬＝マジェストゥーズ（３　未定）、アイランドルビー（３　未定）、シーサイドロマンス（４　千歳）、マルモレイナ（５　浦河）、ウインミレーユ（６　新冠）、エルビッシュ（６　早来）、キンショーユキヒメ（６　新冠）、クロスアミュレット（５　未定）、ワンダーピルエット（６　新ひだか）、メイショウナゴミ（７　門別）、シゲルメジロザメ（６　浦河）、チカアレグレ（４　千歳）、テーオーブロンド（３　門別）

　▽地方＝ウインクレド（牡６　未定）、エイシントルーパー（牝３　未定）、コウエイエンブレム（牡６　船橋）、コウエイスパークル（セン３　金沢）、サターン（牡３　未定）、スリーオリジン（牝５　名古屋）、セクシーヨガ（牝３　未定）、ディスピュート（牡６　未定）、トリウンファラ（牝３　未定）、ニャーゴ（牡３　水沢）、アイファータレント（牡５　園田）、アドマイヤスカイ（牡７　盛岡）、キングイチヒメ（牝３　未定）、トミケンプロズバ（牡３　未定）、ハハハ（牝３　佐賀）、ヒダザクラ（牝４　未定）、ビービーソウル（牡３　未定）、ブルーウィング（牡４　未定）、アイファーレーザー（牡３　笠松）、イチザヒーロー（牡３　佐賀）、オーミマサムネ（牡３　笠松）、ルールブレイカー（牝４　未定）、ウインカートゥーン（牡６　未定）

　▽乗馬＝ビコーズオブユー（セン４　京都）、ヴァナヘイム（牡５　未定）、スワローテイルジグ（牝３　愛知）、タイセイクルーガー（牡３　岡山）、タガノカルーア（牝３　未定）、ビザンティン（牡３　未定）、グランエソール（牝３　滋賀）、ゴッドイーサン（牡３　滋賀）、スズカホワイト（セン５　滋賀）、タガノジャイアント（牡３　未定）、バイオレットフィズ（牝７　鹿児島）、ミスズダンディー（牡７　未定）、トップディーヴォ（牡７　鹿児島）、タイユスヴェルト（牝３　愛知）、ミッキーロイヤル（牡５　愛知）

　▽研究馬＝バレエシューズ（牝３　栗東トレーニングセンター）

　▽へい死＝ルチアーナミノル（牝３）、ラガーモナーク（牡３）