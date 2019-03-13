【今週の登録抹消馬】３月１３日

▽繁殖牝馬＝マジェストゥーズ（３ 未定）、アイランドルビー（３ 未定）、シーサイドロマンス（４ 千歳）、マルモレイナ（５ 浦河）、ウインミレーユ（６ 新冠）、エルビッシュ（６ 早来）、キンショーユキヒメ（６ 新冠）、クロスアミュレット（５ 未定）、ワンダーピルエット（６ 新ひだか）、メイショウナゴミ（７ 門別）、シゲルメジロザメ（６ 浦河）、チカアレグレ（４ 千歳）、テーオーブロンド（３ 門別）
▽地方＝ウインクレド（牡６ 未定）、エイシントルーパー（牝３ 未定）、コウエイエンブレム（牡６ 船橋）、コウエイスパークル（セン３ 金沢）、サターン（牡３ 未定）、スリーオリジン（牝５ 名古屋）、セクシーヨガ（牝３ 未定）、ディスピュート（牡６ 未定）、トリウンファラ（牝３ 未定）、ニャーゴ（牡３ 水沢）、アイファータレント（牡５ 園田）、アドマイヤスカイ（牡７ 盛岡）、キングイチヒメ（牝３ 未定）、トミケンプロズバ（牡３ 未定）、ハハハ（牝３ 佐賀）、ヒダザクラ（牝４ 未定）、ビービーソウル（牡３ 未定）、ブルーウィング（牡４ 未定）、アイファーレーザー（牡３ 笠松）、イチザヒーロー（牡３ 佐賀）、オーミマサムネ（牡３ 笠松）、ルールブレイカー（牝４ 未定）、ウインカートゥーン（牡６ 未定）
▽乗馬＝ビコーズオブユー（セン４ 京都）、ヴァナヘイム（牡５ 未定）、スワローテイルジグ（牝３ 愛知）、タイセイクルーガー（牡３ 岡山）、タガノカルーア（牝３ 未定）、ビザンティン（牡３ 未定）、グランエソール（牝３ 滋賀）、ゴッドイーサン（牡３ 滋賀）、スズカホワイト（セン５ 滋賀）、タガノジャイアント（牡３ 未定）、バイオレットフィズ（牝７ 鹿児島）、ミスズダンディー（牡７ 未定）、トップディーヴォ（牡７ 鹿児島）、タイユスヴェルト（牝３ 愛知）、ミッキーロイヤル（牡５ 愛知）
▽研究馬＝バレエシューズ（牝３ 栗東トレーニングセンター）
▽へい死＝ルチアーナミノル（牝３）、ラガーモナーク（牡３）