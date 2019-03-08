【今週の登録抹消馬】３月８日

《繁殖牝馬》ビッシュ、クロフネビームス、ボールドアテンプト、スプリットステップ、メジャーラプソディ、ブライトリビング、ファニーヒロイン、ランリーナ、ストロボフラッシュ、ストリーク
《地方競馬》ハッピーアモン、ベストダンス（以上門別）、デカルコマニー（盛岡）、リンノティアラ（大井）、クラウンエンジニア、グローリアスクロワ、エルフィ（以上川崎）、トート（名古屋）、アスコットチャンプ（笠松）、スターオブワンダー、ヒロコプリンセス、ニシノポンパドール（以上園田）、リーダーズ、シゲルトルコイシ、アカリダイヤモンド、ハナノオンリーワン、マエガミ、カガコルヴェヤ、ファインプレー、カシノグルー（以上佐賀）、シーホース、マイネルカピターノ、サフランビーナス、タイガーロータス、アポロン、シベリアンプラウド、ヴァガルーナ、アイアムツイテル、ボーントゥレイン、トーセンバーボン、ウィスティアラ、ウインロノ、ブリクスト（以上未定）
《乗馬》グレイスフルリープ、グリュイエール、トルークマクト、ラヴィエベール、ランプルール、レッドオーガー、マツリダウメキチ、ロードジパング、レッドヴィクター、クワヒカリ、マックスアドバンス、ラストクローザー、スリーチャーム、ロジブリランテ
《２歳以下未出走抹消》コスモディレン
《死亡》ニシノスマッシュ、トーセンジェロニモ、ノアゴールド、
【注】関西馬は主な馬のみ掲載