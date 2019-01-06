中竹和也調教師の管理馬７６頭が角居勝彦厩舎に転厩

角居勝彦調教師の調教停止期間満了に伴い、中竹和也調教師に対する馬房の臨時貸付が終了し、１月７日（月）付で中竹調教師の管理馬が転厩することがＪＲＡより発表された。転厩する全７６頭は以下の通り。

【２歳】アイアンバローズ（牡）、アーマーバローズ（牡）、クレセント（牝）、スマートアリエル（牝）、ヘラクレスバローズ（牡）

【３歳】アイタイ（牡）、アメジストヴェイグ（牡）、アールジオール（牡）、イグナイトセプター（牡）、エスポワール（牝）、エルモンストロ（牡）、クインオブザシーズ（牝）、グラディーヴァ（牝）、サターン（牡）、サトノジャスミン（牝）、サートゥルナーリア（牡）、スマートランウェイ（牝）、タイミングナウ（牡）、タニノミッション（牝）、トーセンカンビーナ（牡）、マルキーズ（牝）、リアオリヴィア（牝）、ルベリエ（牝）、レッドレイル（牡）、レディマドンナ（牝）、ロジャーバローズ（牡）、ロードラウレア（牡）、ワイドファラオ（牡）

【４歳】エールグリーツ（牝）、カンタービレ（牝）、サトノワルキューレ（牝）、シティーポップ（牝）、シャドウノエル（牝）、シーリア（牝）、スマートモノリス（牡）、タニノフランケル（牡）、ダブルフラット（牡）、デサフィアンテ（牝）、ドラセナ（セン）、パンコミード（牡）、ハーツフェルト（牝）、ビービーデフィ（牡）、ヘンリーバローズ（牡）、マグナレガーロ（牡）、メイショウイザナミ（牝）、ランドネ（牝）、リンフォルツァンド（牝）、レッドレオン（牡）、ロイヤルバローズ（牡）、ロードマドリード（牡）

【５歳】ヴァナヘイム（牡）、エアウィンザー（牡）、キセキ（牡）、クイーンマンボ（牝）、クリアザトラック（牡）、グローブシアター（牡）、ゴールドハット（セン）、ザクイーン（牝）、サンオークランド（牡）、スターゲイザー（牡）、バリオラージュ（牡）、パンサーバローズ（牡）、ブラックスビーチ（牝）、ラピッドシップ（牡）、ラビットラン（牝）、ロードアルバータ（牡）

【６歳】エルビッシュ（牝）、エルプシャフト（牡）、カイザーバル（牝）、シャケトラ（牡）、ショパン（牡）、ダノンプレシャス（牡）、ドラゴンカップ（牡）、ハリケーンバローズ（牡）、レッドウィズダム（牡）

【７歳】レトロロック（牡）

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