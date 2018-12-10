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2018.12.10 15:03

【東京大賞典】選定馬１６頭が発表

チャンピオンズＣの出走を回避したゴールドドリームら１６頭が選定された

チャンピオンズＣの出走を回避したゴールドドリームら１６頭が選定された【拡大】

　１２月２９日（土）に大井競馬場で行われる東京大賞典の選定馬１６頭が１０日、ＴＣＫ特別区競馬組合から発表された。

　「第６４回東京大賞典」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、定量、ダート・右２０００メートル、１着賞金８０００万円）

【ＪＲＡ所属】７頭＝※は騎手未定
アポロケンタッキー（牡６歳、栗東・山内研二厩舎、※）
オメガパフューム　（牡３歳、栗東・安田翔伍厩舎、Ｍ．デムーロ騎手）
クリソライト　　　（牡８歳、栗東・音無秀孝厩舎、戸崎圭太騎手）
ケイティブレイブ　（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、福永祐一騎手）
ゴールドドリーム　（牡５歳、栗東・平田修厩舎、Ｃ．ルメール騎手）
スマートレイアー　（牝８歳、栗東・大久保龍志厩舎、※）
リーゼントロック　（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、※）

【地方競馬所属】９頭＝すべて騎手未定
クリスタルシルバー（牡３歳、大井・村上頼章厩舎）
グルームアイランド（牡７歳、大井・渡辺和雄厩舎）
サウンドトゥルー　（セン８歳、船橋・佐藤裕太厩舎）
スーパーステション（牡４歳、北海道・角川秀樹厩舎）
トロヴァオ　　　　（牡５歳、大井・荒山勝徳厩舎）
ヒガシウィルウィン（牡４歳、船橋・佐藤賢二厩舎）
モジアナフレイバー（牡３歳、大井・福永敏厩舎）
リコーワルサー　　（牡３歳、大井・荒山勝徳厩舎）
リッカルド　　　　（セン７歳、船橋・佐藤裕太厩舎）