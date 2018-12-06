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2018.12.6 15:32

【有馬記念】ファン投票最終結果発表～オジュウチョウサンは３位

有馬記念のファン投票最終結果が発表された。“二刀流ホース”オジュウチョウサンは３位に入っている

有馬記念のファン投票最終結果が発表された。“二刀流ホース”オジュウチョウサンは３位に入っている【拡大】

　ＪＲＡは１２月６日、有馬記念（１２月２３日、ＧＩ、中山競馬場、芝２５００メートル）のファン投票の最終結果を発表した。得票数上位１０頭は以下の通り。

●第６３回有馬記念ファン投票・最終結果●

１位　◯レイデオロ　１１０２９３票　牡４歳　美浦・藤沢和雄厩舎
２位　×アーモンドアイ　１０５５６１票　牝３歳　美浦・国　枝栄厩舎
３位　○オジュウチョウサン　１００３８２票　牡７歳　美浦・和田正一郎厩舎
４位　△スワーヴリチャード　８９４５６票　牡４歳　栗東・庄野靖志厩舎
５位　○サトノダイヤモンド　７８２０４票　牡５歳　栗東・池江泰寿厩舎
６位　○キセキ　７５４７１票　牡４歳　栗東・中竹和也厩舎
７位　×ワグネリアン　６８０４９票　牡３歳　栗東・友道康夫厩舎
８位　○ミッキーロケット　５９５９５票　牡５歳　栗東・音無秀孝厩舎
９位　○シュヴァルグラン　５５２０６票　牡６歳　栗東・友道康夫厩舎
１０位　×エポカドーロ　５３４９２票　牡３歳　栗東・藤原英昭厩舎
※馬名の前の○は出走予定、△は未定、×は回避濃厚

　ファン投票１位は天皇賞・秋を勝ったレイデオロ。ファン投票での選出が不可欠だった障害との“二刀流ホース”オジュウチョウサンも、１０万票を超える得票で３位に食い込んだ。９日に登録を行った馬のうち、ファン投票上位１０頭に優先出走権が与えられる。