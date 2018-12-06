【有馬記念】ファン投票最終結果発表～オジュウチョウサンは３位

ＪＲＡは１２月６日、有馬記念（１２月２３日、ＧＩ、中山競馬場、芝２５００メートル）のファン投票の最終結果を発表した。得票数上位１０頭は以下の通り。

●第６３回有馬記念ファン投票・最終結果●

１位 ◯レイデオロ １１０２９３票 牡４歳 美浦・藤沢和雄厩舎

２位 ×アーモンドアイ １０５５６１票 牝３歳 美浦・国 枝栄厩舎

３位 ○オジュウチョウサン １００３８２票 牡７歳 美浦・和田正一郎厩舎

４位 △スワーヴリチャード ８９４５６票 牡４歳 栗東・庄野靖志厩舎

５位 ○サトノダイヤモンド ７８２０４票 牡５歳 栗東・池江泰寿厩舎

６位 ○キセキ ７５４７１票 牡４歳 栗東・中竹和也厩舎

７位 ×ワグネリアン ６８０４９票 牡３歳 栗東・友道康夫厩舎

８位 ○ミッキーロケット ５９５９５票 牡５歳 栗東・音無秀孝厩舎

９位 ○シュヴァルグラン ５５２０６票 牡６歳 栗東・友道康夫厩舎

１０位 ×エポカドーロ ５３４９２票 牡３歳 栗東・藤原英昭厩舎

※馬名の前の○は出走予定、△は未定、×は回避濃厚

ファン投票１位は天皇賞・秋を勝ったレイデオロ。ファン投票での選出が不可欠だった障害との“二刀流ホース”オジュウチョウサンも、１０万票を超える得票で３位に食い込んだ。９日に登録を行った馬のうち、ファン投票上位１０頭に優先出走権が与えられる。