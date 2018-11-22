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2018.11.22 16:18

【香港国際競走】日本馬９頭が出走～ＪＲＡがＧＩ・４鞍を発売

府中牝馬Ｓで重賞４勝目を挙げたディアドラ。香港カップで海外ＧＩ初制覇を狙う

府中牝馬Ｓで重賞４勝目を挙げたディアドラ。香港カップで海外ＧＩ初制覇を狙う【拡大】

　１２月９日に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に出走する日本馬９頭が発表された。

《香港ヴァーズ＝芝２４００メートル》　１５時発走（現地時間１４時）
クロコスミア　牝５歳　栗東・西浦勝一厩舎
リスグラシュー　牝４歳　栗東・矢作芳人厩舎

《香港スプリント＝芝１２００メートル》　１５時４０分発走（現地時間１４時４０分）
ファインニードル　牡５歳　栗東・高橋義忠厩舎

《香港マイル＝芝１６００メートル》　１６時５０分発走（現地時間１５時５０分）
ヴィブロス　牝５歳　栗東・友道康夫厩舎
ペルシアンナイト　牡４歳　栗東・池江泰寿厩舎
モズアスコット　牡４歳　栗東・矢作芳人厩舎

《香港カップ＝芝２０００メートル》　１７時３０分発走（現地時間１６時３０分）
サングレーザー　牡４歳　栗東・浅見秀一厩舎
ステファノス　牡７歳　栗東・藤原英昭厩舎
ディアドラ　牝４歳　栗東・橋田満厩舎

　ＪＲＡは上記の香港国際競走の勝馬投票券を発売すると発表した。対象は香港ヴァーズ（芝２４００メートル）、香港スプリント（芝１２００メートル）、香港マイル（芝１６００メートル）、香港カップ（芝２０００メートル）のＧＩ・４レース。

　発売方法は即ＰＡＴ、Ａ－ＰＡＴ会員のインターネット投票、またはＵＭＡＣＡ投票。式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単で枠連、ＷＩＮ５の発売はない。

　ネット投票の発売時間は当日午前７時から各競走の発走予定時刻４分前まで。ＵＭＡＣＡ投票の発売開始時刻は施設によって異なる。詳細はＪＲＡホームページで。