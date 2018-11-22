【香港国際競走】日本馬９頭が出走～ＪＲＡがＧＩ・４鞍を発売

１２月９日に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走に出走する日本馬９頭が発表された。
《香港ヴァーズ＝芝２４００メートル》 １５時発走（現地時間１４時）
クロコスミア 牝５歳 栗東・西浦勝一厩舎
リスグラシュー 牝４歳 栗東・矢作芳人厩舎
《香港スプリント＝芝１２００メートル》 １５時４０分発走（現地時間１４時４０分）
ファインニードル 牡５歳 栗東・高橋義忠厩舎
《香港マイル＝芝１６００メートル》 １６時５０分発走（現地時間１５時５０分）
ヴィブロス 牝５歳 栗東・友道康夫厩舎
ペルシアンナイト 牡４歳 栗東・池江泰寿厩舎
モズアスコット 牡４歳 栗東・矢作芳人厩舎
《香港カップ＝芝２０００メートル》 １７時３０分発走（現地時間１６時３０分）
サングレーザー 牡４歳 栗東・浅見秀一厩舎
ステファノス 牡７歳 栗東・藤原英昭厩舎
ディアドラ 牝４歳 栗東・橋田満厩舎
ＪＲＡは上記の香港国際競走の勝馬投票券を発売すると発表した。対象は香港ヴァーズ（芝２４００メートル）、香港スプリント（芝１２００メートル）、香港マイル（芝１６００メートル）、香港カップ（芝２０００メートル）のＧＩ・４レース。
発売方法は即ＰＡＴ、Ａ－ＰＡＴ会員のインターネット投票、またはＵＭＡＣＡ投票。式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単で枠連、ＷＩＮ５の発売はない。
ネット投票の発売時間は当日午前７時から各競走の発走予定時刻４分前まで。ＵＭＡＣＡ投票の発売開始時刻は施設によって異なる。詳細はＪＲＡホームページで。