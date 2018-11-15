【香港国際騎手招待】武豊とＣ．ルメールが参戦

１２月５日（水）に香港・ハッピーヴァレー競馬場で行われる香港国際騎手招待レース（ｔｈｅ ＬＯＮＧＩＮＥＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊｏｃｋｅｙｓ’ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ）の出場騎手が発表された。日本からはクリストフ・ルメール騎手（３９歳）と武豊騎手（４９歳）が招待された。

〈出場騎手リスト〉

ヒュー・ボウマン（２０１７年 ロンジン・ワールドベストジョッキー）

ザカリー・パートン（昨シーズンの香港リーディング）

ライアン・ムーア（イギリス代表）

シルヴェスター・デソウサ（イギリス代表）

ミカエル・ヴァルザローナ（フランス代表）

コリン・キーン（アイルランド代表）

クリストフ・ルメール（日本代表）

武豊（日本代表）

ハビエル・カステリャーノ（アメリカ代表）

１１月２１日時点の香港リーディング１位と２位、香港出身のリーディング１位

このシリーズは、各地域から選ばれた１２人の騎手が４つの競走でポイントを競い、レースの賞金のほかに、優勝者には５０万香港ドル（約７２０万円）、２位２０万香港ドル（約２８８万円）、３位１０万香港ドル（約１４４万円）の賞金が授与される。

武豊騎手は２００４年（２人同点優勝）、クリストフ・ルメール騎手（当時はフランス代表）は２００９年（３人同点優勝）している。