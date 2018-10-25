【香港国際競走】アーモンドアイなど４２頭が予備登録

１２月９日に香港・シャテイン競馬場で行われる香港国際競走に予備登録した日本馬４２頭は以下の通り。Ｃは香港カップ（芝２０００メートル）、Ｍは香港マイル（芝１６００メートル）、Ｓは香港スプリント（芝１２００メートル）、Ｖは香港ヴァーズ（芝２４００メートル）。重複の馬は最初が第１希望。
アーモンドアイ（ＣＭ）
アエロリット（Ｍ）
アドマイヤリード（Ｍ）
アレスバローズ（Ｓ）
ヴィブロス（ＭＣ）
ウインブライト（ＭＣ）
エタリオウ（Ｖ）
グレイトチャーター（Ｓ）
クロコスミア（ＣＶ）
ケイアイノーテック（Ｍ）
サトノクラウン（ＶＣ）
サングレーザー（ＣＭ）
ジャンダルム（Ｍ）
ジュールポレール（Ｍ）
ステイフーリッシュ（ＣＶ）
ステファノス（Ｃ）
タガノブルグ（Ｍ）
ダノンプレミアム（ＣＭ）
チェスナットコート（Ｖ）
ディアドラ（Ｃ）
ネオリアリズム（ＭＣ）
ノーブルマーズ（ＶＣ）
ハクサンルドルフ（Ｍ）
パフォーマプロミス（Ｖ）
ファインニードル（Ｓ）
ブラックムーン（ＭＣ）
フロンテアクイーン（ＶＣ）
ペルシアンナイト（Ｍ）
ホウオウドリーム（Ｖ）
マイスタイル（Ｃ）
マカヒキ（ＣＶ）
マサハヤドリーム（ＣＭ）
マルターズアポジー（Ｍ）
ミスターメロディ（ＭＳ）
ミスパンテール（Ｍ）
ミッキーグローリー（ＭＣ）
モズアスコット（Ｍ）
モズカッチャン（ＶＣ）
リスグラシュー（ＣＭ）
レッツゴードンキ（ＳＭ）
ロジクライ（Ｍ）
ワントゥワン（Ｍ）