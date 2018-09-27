【古馬次走報】ワグネリアン、天皇賞・秋へ

★先週の神戸新聞杯を制したワグネリアン（栗・友道、牡３）は、予定通り福永騎手で天皇賞・秋（１０月２８日、東京、ＧＩ、芝２０００メートル）へ向かう。２着エタリオウ（同）、５着ステイフーリッシュ（栗・矢作、牡３）は菊花賞（１０月２１日、京都、ＧＩ、芝３００メートル）へ。さらにセントライト記念３着グレイル（栗・野中、牡３）も菊花賞を視野に入れている。

★オーバルスプリント８着ウインムート（栗・加用、牡５）は、内田騎手でＪＢＣスプリント（１１月４日、京都、ＧＩ、ダ１２００メートル）へ向かう。

★ローズＳ１０着アンコールプリュ（栗・友道、牝３）は、信越Ｓ（１０月１４日、新潟、ＯＰ、芝１４００メートル）からターコイズＳ（１２月１５日、中山、ＧＩＩＩ、芝１６００メートル）へ。昨年１１月のファンタジーＳ勝ち以来となるベルーガ（栗・中内田、牝３）も信越Ｓで戦列復帰を目指す。

★先週の大スポ杯を勝ってオープン入りしたヴェンジェンス（栗・大根田、牡５）は、室町Ｓ（１０月２０日、京都、ＯＰ、ダ１２００メートル）へ向かう。

★セプテンバーＳを快勝したモズスーパーフレア（栗・音無、牝３）は、夕刊フジ杯オパールＳ（１０月７日、京都、ＯＰ、芝１２００メートル）へ出走の構え。

★新潟記念９着マイネルハニー（美・栗田博、牡５）は、オクトーバーＳ（１０月１４日、東京、ＯＰ、芝２０００メートル）。

★産経賞オールカマー１１着のゴールドアクター（美・中川、牡７）は、次走検討中。ただし天皇賞・秋には向かわない。同１２着マイネルミラノ（美・相沢、牡８）は、近日中にビッグレッドファーム鉾田入り、短期放牧。福島記念（１１月１１日、福島、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）を予定。