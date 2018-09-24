好評発売中！名馬シリーズ第６弾「オルフェーヴル」

週刊ギャロップは２１世紀の名馬シリーズの第６弾「オルフェーヴル」（Ａ４判８４ページ・オールカラー、定価１０００円）を発売中です。

史上７頭目の３冠制覇を含むＧＩ６勝、凱旋門賞２年連続２着など、国内外で記録にも記憶にも残るパフォーマンスを見せた“金細工師”の蹄跡を、豊富な写真とともに振り返ります。池添謙一騎手、池江泰寿調教師ら関係者のインタビューも収録した永久保存版です。ぜひお買い求めください。

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