競馬の最高峰！「第９７回凱旋門賞観戦ツアー」ｉｎ Ｐａｒｉｓ

サンスポＺＢＡＴ！競馬では「第９７回凱旋門賞観戦ツアー」を実施いたします。新装ロンシャン競馬場で白熱の競馬をご堪能ください！

ツアーポイント

・『世界の合田』こと、合田直弘氏による、本ツアー限定の馬券検討会を前日開催！

・日本航空の直行便で行く羽田発着の３泊５日。現地でもゆったり過ごせます！

・土曜競馬も観戦予定で、凱旋門賞当日も落ち着いて観戦できます！

・現地では日本人スタッフも同行するので、安心です。

◆旅行日程（Ａ・Ｂコース共通）

２０１８年１０月５日（金）～１０月９日（火）３泊５日

◆旅行代金（お一人様あたり・２名１室利用）

Ａコース（自由席プラン）：３３８，０００円

Ｂコース（指定席プラン）：３７８，０００円

※羽田空港施設使用料、保安サービス料、海外空港税、燃油サーチャージが別途必要となります。

※１名参加の場合は、別途シングル追加代金がかかります。（１人部屋追加代金：４５，０００円）

※Ｂコース（指定席プラン）は手配状況によって、手配できない場合もございますので予めご了承ください。

◆発着空港 羽田空港

◆利用予定航空会社 日本航空

◆利用予定ホテル：ティムホテルパリＸＶＩＩ ブルヴァール ベルティエクラス

◆最少催行人員：各コース合計１０名

◆旅行代金に含まれるもの

羽田発の往復エコノミークラス団体航空運賃、手荷物料金（航空会社の規定以内）、

宿泊代金（２名１室利用３泊、バス・トイレ付）、

行程表上に記載の専用車・現地ガイド代金、食事代金（朝３回、昼０回、夜１回）、ロンシャン競馬場入場券、

指定席券（Ｂコースのみ）

◆旅行代金に含まれないもの

個人的性格の費用（クリーニング代、電報・電話代 など）、日本国内における費用（交通費、宿泊費 など）

各空港施設使用料、空港税、燃油サーチャージ、航空保険料、任意の海外旅行傷害保険料

一人部屋利用代金（３泊合計：４５，０００円）、添乗員経費、その他、上記含まれるものに記載のない経費



旅行日程

１０／５（金）１０～１１時 羽田発、直行便にてパリへ （パリ泊）

１０／６（土）午前自由行動 午後、ロンシャン競馬場へ

夜、市内レストランにて馬券検討会（ゲスト：合田直弘氏） （パリ泊）

１０／７（日）朝、ロンシャン競馬場へ 第９７回凱旋門賞他観戦 （パリ泊）

１０／８（月）出発まで自由行動 夕方、空港へ 空路帰国の途へ （機内泊）

１０／９（火）１５～１６時頃 羽田到着