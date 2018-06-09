【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】５００万クラスを無事、通過

2018.6.9 16:33
佐藤洋一郎【拡大】
【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】９日（土）
【阪神１２Ｒ・３歳上５００万下】 ⑧ドミナートゥス
骨折がなければ春のクラシックも盛り上げたはずの「オープン馬」。このクラスは通過点。
※結果…年長馬相手でもおかまいなし。骨折明けをひと叩き、馬体を１０キロ絞ったドミナートゥスが川田将雅騎手のアクションに応えて勝ち切りました。《単勝》１番人気で１．４倍。通過点を無事、通過！
季節 馬場 展開
穴
３連単
プロフィル
１９７０年サンスポの「読者対抗予想コンテスト」に優勝、初代チャンピオンとなる。その後、競馬エイト発刊スタッフに加わり、その後サンスポに移籍。４０数年、穴馬券ひとすじ。
予想スタイル
キ・バ・テン発想から季節成績、馬場、展開が基本スタイル。さらに競走馬の気性にも注目し、特殊馬具の装着も重要と考える。
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