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2018.6.9 16:33

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】５００万クラスを無事、通過

佐藤洋一郎

佐藤洋一郎【拡大】

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】９日（土）

　【阪神１２Ｒ・３歳上５００万下】　⑧ドミナートゥス

　骨折がなければ春のクラシックも盛り上げたはずの「オープン馬」。このクラスは通過点。

　※結果…年長馬相手でもおかまいなし。骨折明けをひと叩き、馬体を１０キロ絞ったドミナートゥスが川田将雅騎手のアクションに応えて勝ち切りました。《単勝》１番人気で１．４倍。通過点を無事、通過！

佐藤洋一郎（さとう・よういちろう）　

季節 馬場 展開

３連単

プロフィル

１９７０年サンスポの「読者対抗予想コンテスト」に優勝、初代チャンピオンとなる。その後、競馬エイト発刊スタッフに加わり、その後サンスポに移籍。４０数年、穴馬券ひとすじ。

予想スタイル

キ・バ・テン発想から季節成績、馬場、展開が基本スタイル。さらに競走馬の気性にも注目し、特殊馬具の装着も重要と考える。

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