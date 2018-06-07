【宝塚記念】ファン投票最終結果発表～サトノダイヤモンドが１位

６月７日、ＪＲＡは宝塚記念（６月２４日、阪神競馬場、ＧＩ、芝２２００メートル）のファン投票の得票数上位馬の最終結果発表を行った。トップはサトノダイヤモンド。上位１０頭は以下の通り。
◎第５９回宝塚記念ファン投票＝最終結果発表
１位 ○ サトノダイヤモンド ６３５９９票 牡５歳 栗東・池江泰寿厩舎
２位 × スワーヴリチャード ６０５２３票 牡４歳 栗東・庄野靖志厩舎
３位 × シュヴァルグラン ５６７６８票 牡６歳 栗東・友道康夫厩舎
４位 × レイデオロ ５１４４４票 牡４歳 美浦・藤沢和雄厩舎
５位 ○ サトノクラウン ５０８７９票 牡６歳 美浦・堀宣行厩舎
６位 × レインボーライン ４５１０３票 牡５歳 栗東・浅見秀一厩舎
７位 ○ キセキ ４０５３９票 牡４歳 栗東・角居勝彦厩舎
８位 × アルアイン ３８６６４票 牡４歳 栗東・池江泰寿厩舎
９位 × アーモンドアイ ３７４５０票 牝３歳 美浦・国枝栄厩舎
１０位 × モズカッチャン ３３４６７票 牝４歳 栗東・鮫島一歩厩舎
【注】○は出走予定、×は回避濃厚
《宝塚記念の主な出走予定馬》＝サンスポ調べ＝
アルバート ５８キロ －
ヴィブロス ５６キロ 福永祐一騎手
カラビナ ５８キロ －
キセキ ５８キロ ミルコ・デムーロ騎手
サイモンラムセス ５８キロ －
サトノクラウン ５８キロ 石橋脩騎手
サトノダイヤモンド ５８キロ クリストフ・ルメール騎手
ステイインシアトル ５８キロ －
ステファノス ５８キロ 岩田康誠騎手
ストロングタイタン ５８キロ 川田将雅騎手
スマートレイアー ５６キロ 四位洋文騎手
ゼーヴィント ５８キロ －
タツゴウゲキ ５８キロ －
ダンビュライト ５８キロ 武豊騎手
トリコロールブルー ５８キロ －
ノーブルマーズ ５８キロ 高倉亮騎手
パフォーマプロミス ５８キロ 戸崎圭太騎手
ミッキーロケット ５８キロ 和田竜二騎手
ワーザー（香港調教馬） ５８キロ ヒュー・ボウマン騎手
※フルゲート１８頭。ファン投票上位１０頭に優先出走権。