中央競馬：ニュース中央競馬

2018.6.7 16:12

【宝塚記念】ファン投票最終結果発表～サトノダイヤモンドが１位

宝塚記念のファン投票で１位となったサトノダイヤモンド

宝塚記念のファン投票で１位となったサトノダイヤモンド【拡大】

　６月７日、ＪＲＡは宝塚記念（６月２４日、阪神競馬場、ＧＩ、芝２２００メートル）のファン投票の得票数上位馬の最終結果発表を行った。トップはサトノダイヤモンド。上位１０頭は以下の通り。

◎第５９回宝塚記念ファン投票＝最終結果発表
１位　○　サトノダイヤモンド　６３５９９票　牡５歳　栗東・池江泰寿厩舎
２位　×　スワーヴリチャード　６０５２３票　牡４歳　栗東・庄野靖志厩舎
３位　×　シュヴァルグラン　５６７６８票　牡６歳　栗東・友道康夫厩舎
４位　×　レイデオロ　５１４４４票　牡４歳　美浦・藤沢和雄厩舎
５位　○　サトノクラウン　５０８７９票　牡６歳　美浦・堀宣行厩舎
６位　×　レインボーライン　４５１０３票　牡５歳　栗東・浅見秀一厩舎
７位　○　キセキ　４０５３９票　牡４歳　栗東・角居勝彦厩舎
８位　×　アルアイン　３８６６４票　牡４歳　栗東・池江泰寿厩舎
９位　×　アーモンドアイ　３７４５０票　牝３歳　美浦・国枝栄厩舎
１０位　×　モズカッチャン　３３４６７票　牝４歳　栗東・鮫島一歩厩舎
　【注】○は出走予定、×は回避濃厚

　《宝塚記念の主な出走予定馬》＝サンスポ調べ＝
　アルバート　５８キロ　－　
　ヴィブロス　５６キロ　福永祐一騎手
　カラビナ　５８キロ　－　
　キセキ　５８キロ　ミルコ・デムーロ騎手
　サイモンラムセス　５８キロ　－　
　サトノクラウン　５８キロ　石橋脩騎手
　サトノダイヤモンド　５８キロ　クリストフ・ルメール騎手
　ステイインシアトル　５８キロ　－　
　ステファノス　５８キロ　岩田康誠騎手
　ストロングタイタン　５８キロ　川田将雅騎手
　スマートレイアー　５６キロ　四位洋文騎手
　ゼーヴィント　５８キロ　－　
　タツゴウゲキ　５８キロ　－　
　ダンビュライト　５８キロ　武豊騎手
　トリコロールブルー　５８キロ　－　
　ノーブルマーズ　５８キロ　高倉亮騎手
　パフォーマプロミス　５８キロ　戸崎圭太騎手
　ミッキーロケット　５８キロ　和田竜二騎手
　ワーザー（香港調教馬）　５８キロ　ヒュー・ボウマン騎手
　※フルゲート１８頭。ファン投票上位１０頭に優先出走権。