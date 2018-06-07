【宝塚記念】ファン投票最終結果発表～サトノダイヤモンドが１位

６月７日、ＪＲＡは宝塚記念（６月２４日、阪神競馬場、ＧＩ、芝２２００メートル）のファン投票の得票数上位馬の最終結果発表を行った。トップはサトノダイヤモンド。上位１０頭は以下の通り。

◎第５９回宝塚記念ファン投票＝最終結果発表

１位 ○ サトノダイヤモンド ６３５９９票 牡５歳 栗東・池江泰寿厩舎

２位 × スワーヴリチャード ６０５２３票 牡４歳 栗東・庄野靖志厩舎

３位 × シュヴァルグラン ５６７６８票 牡６歳 栗東・友道康夫厩舎

４位 × レイデオロ ５１４４４票 牡４歳 美浦・藤沢和雄厩舎

５位 ○ サトノクラウン ５０８７９票 牡６歳 美浦・堀宣行厩舎

６位 × レインボーライン ４５１０３票 牡５歳 栗東・浅見秀一厩舎

７位 ○ キセキ ４０５３９票 牡４歳 栗東・角居勝彦厩舎

８位 × アルアイン ３８６６４票 牡４歳 栗東・池江泰寿厩舎

９位 × アーモンドアイ ３７４５０票 牝３歳 美浦・国枝栄厩舎

１０位 × モズカッチャン ３３４６７票 牝４歳 栗東・鮫島一歩厩舎

【注】○は出走予定、×は回避濃厚

《宝塚記念の主な出走予定馬》＝サンスポ調べ＝

アルバート ５８キロ －

ヴィブロス ５６キロ 福永祐一騎手

カラビナ ５８キロ －

キセキ ５８キロ ミルコ・デムーロ騎手

サイモンラムセス ５８キロ －

サトノクラウン ５８キロ 石橋脩騎手

サトノダイヤモンド ５８キロ クリストフ・ルメール騎手

ステイインシアトル ５８キロ －

ステファノス ５８キロ 岩田康誠騎手

ストロングタイタン ５８キロ 川田将雅騎手

スマートレイアー ５６キロ 四位洋文騎手

ゼーヴィント ５８キロ －

タツゴウゲキ ５８キロ －

ダンビュライト ５８キロ 武豊騎手

トリコロールブルー ５８キロ －

ノーブルマーズ ５８キロ 高倉亮騎手

パフォーマプロミス ５８キロ 戸崎圭太騎手

ミッキーロケット ５８キロ 和田竜二騎手

ワーザー（香港調教馬） ５８キロ ヒュー・ボウマン騎手

※フルゲート１８頭。ファン投票上位１０頭に優先出走権。