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2017.12.27 19:52

【ヤングＪＳ】船橋の臼井健太郎騎手が暫定トップ

ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドの前半戦・大井ラウンドで１、８着の成績を残し、トップに立った船橋競馬所属の臼井健太郎騎手

ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドの前半戦・大井ラウンドで１、８着の成績を残し、トップに立った船橋競馬所属の臼井健太郎騎手【拡大】

　１２月２７日に大井競馬場で、ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドのうち前半１、２戦目となる大井ラウンドが行われ、第１戦（大井７Ｒ）を臼井健太郎騎手（船橋）がモンドバーグで勝利、第２戦（大井９Ｒ）を保園翔也騎手（浦和）がネオブラヴで勝利。２戦を終えて、船橋競馬所属の臼井健太郎騎手が１着、８着の成績を残しトップに立った。

　ファイナル出場１４名は２８日の中山ラウンド（中山８、１０レース）で後半３、４戦目に挑み、その得点を加算して最終的な順位が確定する。大井ラウンド終了時点の順位は以下の通り。

　１位　臼井健太郎（船橋）【３４点＝　１着、　８着】
　２位　保園翔也　（浦和）【３２点＝　９着、　１着】
　３位　中越琉世　（川崎）【２７点＝　４着、　３着】
　４位　鈴木祐　　（岩手）【２５点＝　３着、　５着】
　５位　岩崎翼　　（栗東）【２１点＝　２着、１３着】
　６位　加藤聡一　（愛知）【２１点＝１３着、　２着】
　７位　渡辺竜也　（笠松）【１８点＝　７着、　４着】
　８位　森裕太朗　（栗東）【１６点＝　５着、　７着】
　９位　荻野極　　（栗東）【　９点＝　６着、１０着】
１０位　菊沢一樹　（美浦）【　９点＝１４着、　６着】
１１位　栗原大河　（金沢）【　５点＝　８着、１２着】
１２位　藤田菜七子（美浦）【　３点＝１１着、　９着】
１３位　横山武史　（美浦）【　２点＝１０着、１４着】
１４位　小崎綾也　（栗東）【　２点＝１２着、１１着】

※１着＝３０点、２着＝２０点、３着＝１５点、４着＝１２点、５着＝１０点、６着＝８点、７着＝６点、８着＝４点、９着＝２点、１０着以下＝１点