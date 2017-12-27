【ヤングＪＳ】船橋の臼井健太郎騎手が暫定トップ

１２月２７日に大井競馬場で、ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドのうち前半１、２戦目となる大井ラウンドが行われ、第１戦（大井７Ｒ）を臼井健太郎騎手（船橋）がモンドバーグで勝利、第２戦（大井９Ｒ）を保園翔也騎手（浦和）がネオブラヴで勝利。２戦を終えて、船橋競馬所属の臼井健太郎騎手が１着、８着の成績を残しトップに立った。

ファイナル出場１４名は２８日の中山ラウンド（中山８、１０レース）で後半３、４戦目に挑み、その得点を加算して最終的な順位が確定する。大井ラウンド終了時点の順位は以下の通り。

１位 臼井健太郎（船橋）【３４点＝ １着、 ８着】

２位 保園翔也 （浦和）【３２点＝ ９着、 １着】

３位 中越琉世 （川崎）【２７点＝ ４着、 ３着】

４位 鈴木祐 （岩手）【２５点＝ ３着、 ５着】

５位 岩崎翼 （栗東）【２１点＝ ２着、１３着】

６位 加藤聡一 （愛知）【２１点＝１３着、 ２着】

７位 渡辺竜也 （笠松）【１８点＝ ７着、 ４着】

８位 森裕太朗 （栗東）【１６点＝ ５着、 ７着】

９位 荻野極 （栗東）【 ９点＝ ６着、１０着】

１０位 菊沢一樹 （美浦）【 ９点＝１４着、 ６着】

１１位 栗原大河 （金沢）【 ５点＝ ８着、１２着】

１２位 藤田菜七子（美浦）【 ３点＝１１着、 ９着】

１３位 横山武史 （美浦）【 ２点＝１０着、１４着】

１４位 小崎綾也 （栗東）【 ２点＝１２着、１１着】

※１着＝３０点、２着＝２０点、３着＝１５点、４着＝１２点、５着＝１０点、６着＝８点、７着＝６点、８着＝４点、９着＝２点、１０着以下＝１点