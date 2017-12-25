ヤングＪＳ・ファイナルラウンド中山の騎乗馬が決定

１２月２７日に大井競馬場で１、２戦目、翌２８日に中山競馬場で３、４戦目が行われるヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドのうち後半３、４戦目となる中山ラウンドの騎乗馬が決定した。騎乗馬は以下の通り。
【２８日・中山８Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第１戦（３歳以上５００万下、芝２０００ｍ）
クイントゥープル 中越琉世（川崎）
クリップスプリンガ 藤田菜七子（美浦）
コスモスピード 岩崎翼（栗東）
コスモトゥイーク 鈴木祐（岩手）
コスモレティクルム 小崎綾也（栗東）
コマクサ 栗原大河（金沢）
サンアンダーソン 加藤聡一（愛知）
ドウディ 森裕太朗（栗東）
フォーワンタイキ 渡辺竜也（笠松）
フリージングレイン 荻野極（栗東）
マイネルシュバリエ 菊沢一樹（美浦）
マサノホウオウ 横山武史（美浦）
リセンティート 臼井健太郎（船橋）
レオクイック 保園翔也（浦和）
※補欠馬（繰り上がり順）
オールイン、ピジョンレッド、ワイルドゲーム、ベイビーステップ、シャリオヴァルト、スターファセット、シンボリダルク、ミヤビエメライン、レンジャックマン
※回避馬
キーフォーサクセス、ツヅク
【２８日・中山１０Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第２戦（３歳以上１０００万下、ダート１８００ｍ）
ヴァッハウ 渡辺竜也（笠松）
エリモグレイス 保園翔也（浦和）
エンクエントロス 岩崎翼（栗東）
サウスザスナイパー 荻野極（栗東）
スプリングフット 小崎綾也（栗東）
ダノンロッソ 横山武史（美浦）
ディアドナテロ 加藤聡一（愛知）
デグニティクローズ 栗原大河（金沢）
トーホウリーガル 鈴木祐（岩手）
パイロキシン 菊沢一樹（美浦）
パレスハングリー 中越琉世（川崎）
ピントゥリッキオ 臼井健太郎（船橋）
フクノグリュック 藤田菜七子（美浦）
メイプルレインボー 森裕太朗（栗東）
※補欠馬（繰り上がり順）
サノサマー、エグランティーナ、タピゾー、ディープオーパス、ニシノオタケビ、ドリームリヴァール、セイカエドミザカ、ケイツートール、プレゼンス、ネコビッチ、ブルーボサノヴァ、ソルプレーサ、マイネルボルソー、リヴァイアサン、エヴォリューション、シベリウス、ハイヴォルテージ、ラインフェルス、ディスカバー、フクサンローズ