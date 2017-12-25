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2017.12.25 15:59

ヤングＪＳ・ファイナルラウンド中山の騎乗馬が決定

ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドにＪＲＡ東日本代表で出場する藤田菜七子騎手

ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドにＪＲＡ東日本代表で出場する藤田菜七子騎手【拡大】

　１２月２７日に大井競馬場で１、２戦目、翌２８日に中山競馬場で３、４戦目が行われるヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドのうち後半３、４戦目となる中山ラウンドの騎乗馬が決定した。騎乗馬は以下の通り。

【２８日・中山８Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第１戦（３歳以上５００万下、芝２０００ｍ）
クイントゥープル　　中越琉世（川崎）
クリップスプリンガ　藤田菜七子（美浦）
コスモスピード　　　岩崎翼（栗東）
コスモトゥイーク　　鈴木祐（岩手）
コスモレティクルム　小崎綾也（栗東）
コマクサ　　　　　　栗原大河（金沢）
サンアンダーソン　　加藤聡一（愛知）
ドウディ　　　　　　森裕太朗（栗東）
フォーワンタイキ　　渡辺竜也（笠松）
フリージングレイン　荻野極（栗東）
マイネルシュバリエ　菊沢一樹（美浦）
マサノホウオウ　　　横山武史（美浦）
リセンティート　　　臼井健太郎（船橋）
レオクイック　　　　保園翔也（浦和）

※補欠馬（繰り上がり順）
オールイン、ピジョンレッド、ワイルドゲーム、ベイビーステップ、シャリオヴァルト、スターファセット、シンボリダルク、ミヤビエメライン、レンジャックマン
※回避馬
キーフォーサクセス、ツヅク

【２８日・中山１０Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第２戦（３歳以上１０００万下、ダート１８００ｍ）
ヴァッハウ　　　　　渡辺竜也（笠松）
エリモグレイス　　　保園翔也（浦和）
エンクエントロス　　岩崎翼（栗東）
サウスザスナイパー　荻野極（栗東）
スプリングフット　　小崎綾也（栗東）
ダノンロッソ　　　　横山武史（美浦）
ディアドナテロ　　　加藤聡一（愛知）
デグニティクローズ　栗原大河（金沢）
トーホウリーガル　　鈴木祐（岩手）
パイロキシン　　　　菊沢一樹（美浦）
パレスハングリー　　中越琉世（川崎）
ピントゥリッキオ　　臼井健太郎（船橋）
フクノグリュック　　藤田菜七子（美浦）
メイプルレインボー　森裕太朗（栗東）

※補欠馬（繰り上がり順）
サノサマー、エグランティーナ、タピゾー、ディープオーパス、ニシノオタケビ、ドリームリヴァール、セイカエドミザカ、ケイツートール、プレゼンス、ネコビッチ、ブルーボサノヴァ、ソルプレーサ、マイネルボルソー、リヴァイアサン、エヴォリューション、シベリウス、ハイヴォルテージ、ラインフェルス、ディスカバー、フクサンローズ