ヤングＪＳ・ファイナルラウンド中山の騎乗馬が決定

１２月２７日に大井競馬場で１、２戦目、翌２８日に中山競馬場で３、４戦目が行われるヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンドのうち後半３、４戦目となる中山ラウンドの騎乗馬が決定した。騎乗馬は以下の通り。

【２８日・中山８Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第１戦（３歳以上５００万下、芝２０００ｍ）

クイントゥープル 中越琉世（川崎）

クリップスプリンガ 藤田菜七子（美浦）

コスモスピード 岩崎翼（栗東）

コスモトゥイーク 鈴木祐（岩手）

コスモレティクルム 小崎綾也（栗東）

コマクサ 栗原大河（金沢）

サンアンダーソン 加藤聡一（愛知）

ドウディ 森裕太朗（栗東）

フォーワンタイキ 渡辺竜也（笠松）

フリージングレイン 荻野極（栗東）

マイネルシュバリエ 菊沢一樹（美浦）

マサノホウオウ 横山武史（美浦）

リセンティート 臼井健太郎（船橋）

レオクイック 保園翔也（浦和）

※補欠馬（繰り上がり順）

オールイン、ピジョンレッド、ワイルドゲーム、ベイビーステップ、シャリオヴァルト、スターファセット、シンボリダルク、ミヤビエメライン、レンジャックマン

※回避馬

キーフォーサクセス、ツヅク

【２８日・中山１０Ｒ】ヤングジョッキーズシリーズ・ファイナルラウンド中山第２戦（３歳以上１０００万下、ダート１８００ｍ）

ヴァッハウ 渡辺竜也（笠松）

エリモグレイス 保園翔也（浦和）

エンクエントロス 岩崎翼（栗東）

サウスザスナイパー 荻野極（栗東）

スプリングフット 小崎綾也（栗東）

ダノンロッソ 横山武史（美浦）

ディアドナテロ 加藤聡一（愛知）

デグニティクローズ 栗原大河（金沢）

トーホウリーガル 鈴木祐（岩手）

パイロキシン 菊沢一樹（美浦）

パレスハングリー 中越琉世（川崎）

ピントゥリッキオ 臼井健太郎（船橋）

フクノグリュック 藤田菜七子（美浦）

メイプルレインボー 森裕太朗（栗東）

※補欠馬（繰り上がり順）

サノサマー、エグランティーナ、タピゾー、ディープオーパス、ニシノオタケビ、ドリームリヴァール、セイカエドミザカ、ケイツートール、プレゼンス、ネコビッチ、ブルーボサノヴァ、ソルプレーサ、マイネルボルソー、リヴァイアサン、エヴォリューション、シベリウス、ハイヴォルテージ、ラインフェルス、ディスカバー、フクサンローズ