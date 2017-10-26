【ＪＢＣ諸競走】ＪＲＡ所属の出走予定馬が決定

１１月３日（祝・金）に大井競馬場で行われるＪＢＣ諸競走のＪＲＡ所属の出走予定馬および騎乗予定騎手が決定した。

「第７回ＪＢＣレディスクラシック」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、牝馬、定量、ダート・右１８００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭

アンジュデジール（３歳、栗東・昆貢厩舎、横山典弘騎手）

キンショーユキヒメ（４歳、栗東・中村均厩舎、内田博幸騎手）

クイーンマンボ（３歳、栗東・角居勝彦厩舎、クリストフ・ルメール騎手）

タガノヴェローナ（３歳、栗東・中村均厩舎、岩田康誠騎手）

プリンシアコメータ（４歳、美浦・矢野英一厩舎、武豊騎手）

ホワイトフーガ（５歳、美浦・高木登厩舎、蛯名正義騎手）

ワンミリオンス（４歳、栗東・小崎憲厩舎、福永祐一騎手）

「第１７回ＪＢＣスプリント」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、定量、ダート・右１２００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭

コパノリッキー（牡７歳、栗東・村山明厩舎、森泰斗騎手＝船橋）

コーリンベリー（牝６歳、美浦・小野次郎厩舎、松山弘平騎手）

スノードラゴン（牡９歳、美浦・高木登厩舎、大野拓弥騎手）

ドリームバレンチノ（牡１０歳、栗東・加用正厩舎、岩田康誠騎手）

ニシケンモノノフ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、横山典弘騎手）

ネロ（牡６歳、栗東・森秀行厩舎、中野省吾騎手＝船橋）

ノボバカラ（牡５歳、美浦・天間昭一厩舎、御神本訓史騎手＝大井）

「第１７回ＪＢＣクラシック」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、定量、ダート・右２０００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭

アウォーディー（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、武豊騎手）

アポロケンタッキー（牡５歳、栗東・山内研二厩舎、内田博幸騎手）

オールブラッシュ（牡５歳、栗東・村山明厩舎、クリストフ・ルメール騎手）

グレンツェント（牡４歳、美浦・加藤征弘厩舎、森泰斗騎手＝船橋）

ケイティブレイブ（牡４歳、栗東・目野哲也厩舎、福永祐一騎手）

サウンドトゥルー（セン７歳、美浦・高木登厩舎、大野拓弥騎手）

ミツバ（牡５歳、栗東・加用正厩舎、松山弘平騎手）