【ＪＢＣ諸競走】ＪＲＡ所属の出走予定馬が決定

１１月３日（祝・金）に大井競馬場で行われるＪＢＣ諸競走のＪＲＡ所属の出走予定馬および騎乗予定騎手が決定した。
「第７回ＪＢＣレディスクラシック」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、牝馬、定量、ダート・右１８００メートル）
【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭
アンジュデジール（３歳、栗東・昆貢厩舎、横山典弘騎手）
キンショーユキヒメ（４歳、栗東・中村均厩舎、内田博幸騎手）
クイーンマンボ（３歳、栗東・角居勝彦厩舎、クリストフ・ルメール騎手）
タガノヴェローナ（３歳、栗東・中村均厩舎、岩田康誠騎手）
プリンシアコメータ（４歳、美浦・矢野英一厩舎、武豊騎手）
ホワイトフーガ（５歳、美浦・高木登厩舎、蛯名正義騎手）
ワンミリオンス（４歳、栗東・小崎憲厩舎、福永祐一騎手）
「第１７回ＪＢＣスプリント」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、定量、ダート・右１２００メートル）
【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭
コパノリッキー（牡７歳、栗東・村山明厩舎、森泰斗騎手＝船橋）
コーリンベリー（牝６歳、美浦・小野次郎厩舎、松山弘平騎手）
スノードラゴン（牡９歳、美浦・高木登厩舎、大野拓弥騎手）
ドリームバレンチノ（牡１０歳、栗東・加用正厩舎、岩田康誠騎手）
ニシケンモノノフ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、横山典弘騎手）
ネロ（牡６歳、栗東・森秀行厩舎、中野省吾騎手＝船橋）
ノボバカラ（牡５歳、美浦・天間昭一厩舎、御神本訓史騎手＝大井）
「第１７回ＪＢＣクラシック」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、定量、ダート・右２０００メートル）
【ＪＲＡ所属の出走予定馬】７頭
アウォーディー（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、武豊騎手）
アポロケンタッキー（牡５歳、栗東・山内研二厩舎、内田博幸騎手）
オールブラッシュ（牡５歳、栗東・村山明厩舎、クリストフ・ルメール騎手）
グレンツェント（牡４歳、美浦・加藤征弘厩舎、森泰斗騎手＝船橋）
ケイティブレイブ（牡４歳、栗東・目野哲也厩舎、福永祐一騎手）
サウンドトゥルー（セン７歳、美浦・高木登厩舎、大野拓弥騎手）
ミツバ（牡５歳、栗東・加用正厩舎、松山弘平騎手）