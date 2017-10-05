【マイルＣＳ】外国馬８頭を選出馬として決定

１１月１９日のマイルチャンピオンシップ（ＧＩ、京都芝・右１６００メートル、３歳以上）に海外から予備があった１６頭のうち、以下の８頭をＪＲＡが選出馬として決定した。
バーニーロイ（ＢＡＲＮＥＹ ＲＯＹ 牡３歳、イギリス・Ｒ．ハノン厩舎） ６戦３勝、主な勝ち鞍＝２０１７年セントジェームスパレスＳ・英ＧＩ
ライトニングスピア（ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ ＳＰＥＡＲ 牡６歳、イギリス・Ｄ．シムコック厩舎） １９戦６勝
リブチェスター（ＲＩＢＣＨＥＳＴＥＲ 牡４歳、イギリス・Ｒ．フェイヒー厩舎） １４戦６勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ムーランドロンシャン賞・仏ＧＩ、クイーンアンＳ・英ＧＩ、ロッキンジＳ・英ＧＩ、２０１６年ジャックルマロワ賞・仏ＧＩ
ランカスターボンバー（ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ ＢＯＭＢＥＲ 牡３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎） １２戦１勝
スピリットオブヴァラー（ＳＰＩＲＩＴ ＯＦ ＶＡＬＯＲ 牡３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎） １０戦２勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ミンストレルＳ・愛ＧＩＩ
ハイドレンジア（ＨＹＤＲＡＮＧＥＡ 牝３歳・アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎） １４戦３勝、主な勝ち鞍＝２０１７年メイトロンＳ・ＧＩ
ロードデンドロン（ＲＨＯＤＯＤＥＮＤＲＯＮ 牝３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎） １０戦４勝、主な勝ち鞍＝２０１７年オペラ賞・仏ＧＩ、２０１６年フィリーズマイルＳ・英ＧＩ
ローリーポーリー（ＲＯＬＹ ＰＯＬＹ 牝３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎） １５戦５勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ロートシルト賞・仏ＧＩ、ファルマスＳ・英ＧＩ