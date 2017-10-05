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2017.10.5 18:18

【マイルＣＳ】外国馬８頭を選出馬として決定

　１１月１９日のマイルチャンピオンシップ（ＧＩ、京都芝・右１６００メートル、３歳以上）に海外から予備があった１６頭のうち、以下の８頭をＪＲＡが選出馬として決定した。

　バーニーロイ（ＢＡＲＮＥＹ　ＲＯＹ　牡３歳、イギリス・Ｒ．ハノン厩舎）　６戦３勝、主な勝ち鞍＝２０１７年セントジェームスパレスＳ・英ＧＩ

　ライトニングスピア（ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ　ＳＰＥＡＲ　牡６歳、イギリス・Ｄ．シムコック厩舎）　１９戦６勝

　リブチェスター（ＲＩＢＣＨＥＳＴＥＲ　牡４歳、イギリス・Ｒ．フェイヒー厩舎）　１４戦６勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ムーランドロンシャン賞・仏ＧＩ、クイーンアンＳ・英ＧＩ、ロッキンジＳ・英ＧＩ、２０１６年ジャックルマロワ賞・仏ＧＩ

　ランカスターボンバー（ＬＡＮＣＡＳＴＥＲ　ＢＯＭＢＥＲ　牡３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎）　１２戦１勝

　スピリットオブヴァラー（ＳＰＩＲＩＴ　ＯＦ　ＶＡＬＯＲ　牡３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎）　１０戦２勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ミンストレルＳ・愛ＧＩＩ

　ハイドレンジア（ＨＹＤＲＡＮＧＥＡ　牝３歳・アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎）　１４戦３勝、主な勝ち鞍＝２０１７年メイトロンＳ・ＧＩ

　ロードデンドロン（ＲＨＯＤＯＤＥＮＤＲＯＮ　牝３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎）　１０戦４勝、主な勝ち鞍＝２０１７年オペラ賞・仏ＧＩ、２０１６年フィリーズマイルＳ・英ＧＩ

　ローリーポーリー（ＲＯＬＹ　ＰＯＬＹ　牝３歳、アイルランド・Ａ．オブライエン厩舎）　１５戦５勝、主な勝ち鞍＝２０１７年ロートシルト賞・仏ＧＩ、ファルマスＳ・英ＧＩ

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