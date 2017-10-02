【凱旋門賞】ダイヤ惨敗　英３歳牝馬エネイブルＶ！

第９６回凱旋門賞（１日、フランス・シャンティイ、４Ｒ、ＧＩ、３歳上、セン馬不可、定量、芝・右２４００メートル、優勝賞金２８５万７０００ユーロ＝約３億７９９８万円 ＝出走１８頭）世界最高峰の仏ＧＩ凱旋門賞（芝２４００メートル）がシャンティイ競馬場で行われ、日本から挑戦したサトノダイヤモンド（栗東・池江泰寿厩舎、牡４歳）は１５着、僚馬サトノノブレス（牡７歳）は１６着に敗退。今年も日本競馬界の悲願達成はならなかった。勝ったのはＬ・デットーリ騎乗のエネイブル（英＝Ｊ・ゴスデン厩舎、牝３歳）。英国の牝馬として初の凱旋門賞制覇となり、ＧＩ５連勝を飾った。デットーリ騎手は一昨年のゴールデンホーン以来、２年ぶり５度目の凱旋門賞Ｖ。（川端亮平）

★第９６回凱旋門賞成績

〔１〕エネイブル（英、５５Ｌ・デットーリ）２分２８秒６９（重）〔２〕クロスオブスターズ（仏、５９・５Ｍ・バルザローナ）２馬身１／２〔３〕ユリシーズ（英、５９・５Ｊ・クローリー）１馬身１／４〔４〕オーダーオブセントジョージ（愛、５９・５Ｄ・オブライエン）１馬身１／２〔５〕ブラムト（仏、５６・５Ｃデムーロ）１馬身１／４…〔１５〕サトノダイヤモンド（日、５９・５Ｃルメール）〔１６〕サトノノブレス（日、５９・５川田） ※払戻金はＪＲＡホームページでご確認ください