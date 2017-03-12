サンスポ鈴木康之が日曜中山１０Ｒで４万５００円

2017.3.12 17:51
【鈴木康の勝負馬券】日曜中山１０Ｒ
【中山１０Ｒ・東風Ｓ】 ４連勝中の◎③グレーターロンドンが、今回も主役を務める。前走はスローの後方から反応よく伸びて抜け出した。勝ちっぷりにまだ余裕があり、オープンの壁はない。
《馬単》 ③→④ ３０００円 ③→①⑨ 各２０００円 ③→②⑤⑥ 各１０００円
※結果…グレーターロンドンが５連勝でオープン特別をクリア。２着ダイワリベラル（５番人気）との《馬単》で４万５００円を手にしました。
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取材 前走 血統
本命～穴
馬単
プロフィル
週刊ギャロップ時代はディープインパクト、現在はオルフェーヴルの番記者。３冠馬を２回も担当する強運の持ち主。２０１１年は馬券プレゼントで回収率１４１・７％を記録。
予想スタイル
足で稼いだ情報を生かしつつ、過去のレースＶＴＲをチェックして狙い馬を絞る。勝負レースは馬単を中心に、３連単で高配当も狙う。
絶好調
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回収率
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