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2017.3.12 17:51

サンスポ鈴木康之が日曜中山１０Ｒで４万５００円

【鈴木康の勝負馬券】日曜中山１０Ｒ

　【中山１０Ｒ・東風Ｓ】　４連勝中の◎③グレーターロンドンが、今回も主役を務める。前走はスローの後方から反応よく伸びて抜け出した。勝ちっぷりにまだ余裕があり、オープンの壁はない。

《馬単》
　③→④　３０００円
　③→①⑨　各２０００円
　③→②⑤⑥　各１０００円

　※結果…グレーターロンドンが５連勝でオープン特別をクリア。２着ダイワリベラル（５番人気）との《馬単》で４万５００円を手にしました。

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鈴木康之（すずき・やすゆき）　大阪サンスポ記者　

取材 前走 血統

本命～穴

馬単

プロフィル

週刊ギャロップ時代はディープインパクト、現在はオルフェーヴルの番記者。３冠馬を２回も担当する強運の持ち主。２０１１年は馬券プレゼントで回収率１４１・７％を記録。

予想スタイル

足で稼いだ情報を生かしつつ、過去のレースＶＴＲをチェックして狙い馬を絞る。勝負レースは馬単を中心に、３連単で高配当も狙う。