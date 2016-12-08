【有馬記念】ファン投票最終発表

ＪＲＡから第６１回有馬記念ファン投票の集計が発表された（最終発表＝１２月８日）。投票得票数上位２０頭は以下の通り。

左から順位、出否（サンスポ調べ）、馬名、得票数、性齢、所属厩舎

１位○キタサンブラック １３万７３５３票 牡４歳 栗東・清水久詞厩舎

２位○サトノダイヤモンド １１万７１９２票 牡３歳 栗東・池江泰寿厩舎

３位○ゴールドアクター １０万５３２７票 牡５歳 美浦・中川公成厩舎

４位×マカヒキ ８万６２６６票 牡３歳 栗東・友道康夫厩舎

５位○マリアライト ８万５８９７票 牝５歳 美浦・久保田貴士厩舎

６位×ディーマジェスティ ８万１９３４票 牡３歳 美浦・二ノ宮敬宇厩舎

７位×モーリス ５万８２０５票 牡５歳 美浦・堀宣行厩舎

８位×リアルスティール ５万１４７４票 牡４歳 栗東・矢作芳人厩舎

９位◯サウンズオブアース ４万７７１６票 牡５歳 栗東・藤岡健一厩舎

１０位◯シュヴァルグラン ４万５９１９票 牡４歳 栗東・友道康夫厩舎

１１位×ラブリーデイ ３万７２４０票 牡６歳 栗東・池江泰寿厩舎

１２位×ルージュバック ３万３７２８票 牝４歳 美浦・大竹正博厩舎

１３位×クイーンズリング ３万２８８１票 牝４歳 栗東・吉村圭司厩舎

１４位×エアスピネル ２万９６２５票 牡３歳 栗東・笹田和秀厩舎

１５位○ミッキークイーン ２万８１０９票 牝４歳 栗東・池江泰寿厩舎

１６位△レインボーライン ２万７３９７票 牡３歳 栗東・浅見秀一厩舎

１７位×ロゴタイプ ２万６０７１票 牡６歳 美浦・田中剛厩舎

１８位×メジャーエンブレム ２万４６５０票 牝３歳 美浦・田村康仁厩舎

１９位×ヴィブロス ２万１１８４票 牝３歳 栗東・友道康夫厩舎

２０位×ミッキーアイル １万９９３２票 牡５歳 栗東・音無秀孝厩舎

【注】出否の○は出走濃厚、△未定、×は回避濃厚