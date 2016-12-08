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2016.12.8 16:29

【有馬記念】ファン投票最終発表

　ＪＲＡから第６１回有馬記念ファン投票の集計が発表された（最終発表＝１２月８日）。投票得票数上位２０頭は以下の通り。

　左から順位、出否（サンスポ調べ）、馬名、得票数、性齢、所属厩舎

１位○キタサンブラック　１３万７３５３票　牡４歳　栗東・清水久詞厩舎
２位○サトノダイヤモンド　１１万７１９２票　牡３歳　栗東・池江泰寿厩舎
３位○ゴールドアクター　１０万５３２７票　牡５歳　美浦・中川公成厩舎
４位×マカヒキ　８万６２６６票　牡３歳　栗東・友道康夫厩舎
５位○マリアライト　８万５８９７票　牝５歳　美浦・久保田貴士厩舎
６位×ディーマジェスティ　８万１９３４票　牡３歳　美浦・二ノ宮敬宇厩舎
７位×モーリス　５万８２０５票　牡５歳　美浦・堀宣行厩舎
８位×リアルスティール　５万１４７４票　牡４歳　栗東・矢作芳人厩舎
９位◯サウンズオブアース　４万７７１６票　牡５歳　栗東・藤岡健一厩舎
１０位◯シュヴァルグラン　４万５９１９票　牡４歳　栗東・友道康夫厩舎
１１位×ラブリーデイ　３万７２４０票　牡６歳　栗東・池江泰寿厩舎
１２位×ルージュバック　３万３７２８票　牝４歳　美浦・大竹正博厩舎
１３位×クイーンズリング　３万２８８１票　牝４歳　栗東・吉村圭司厩舎
１４位×エアスピネル　２万９６２５票　牡３歳　栗東・笹田和秀厩舎
１５位○ミッキークイーン　２万８１０９票　牝４歳　栗東・池江泰寿厩舎
１６位△レインボーライン　２万７３９７票　牡３歳　栗東・浅見秀一厩舎
１７位×ロゴタイプ　２万６０７１票　牡６歳　美浦・田中剛厩舎
１８位×メジャーエンブレム　２万４６５０票　牝３歳　美浦・田村康仁厩舎
１９位×ヴィブロス　２万１１８４票　牝３歳　栗東・友道康夫厩舎
２０位×ミッキーアイル　１万９９３２票　牡５歳　栗東・音無秀孝厩舎

【注】出否の○は出走濃厚、△未定、×は回避濃厚

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