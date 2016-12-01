【有馬記念】ファン投票第２回中間発表

ＪＲＡから第６１回有馬記念ファン投票の集計が発表された（第２回中間発表＝１１月２４日）。投票得票数上位２０頭は以下の通り。

左から順位、出否（サンスポ調べ）、馬名、得票数、性齢、所属厩舎

１位○キタサンブラック ８０６７９票 牡４歳 栗東・清水久詞厩舎

２位○サトノダイヤモンド ７２１９２票 牡３歳 栗東・池江泰寿厩舎

３位○ゴールドアクター ６３９２２票 牡５歳 美浦・中川公成厩舎

４位×ディーマジェスティ ５４８３６票 牡３歳 美浦・二ノ宮敬宇厩舎

５位×マカヒキ ５４３６９票 牡３歳 栗東・友道康夫厩舎

６位○マリアライト ５３６３３票 牝５歳 美浦・久保田貴士厩舎

７位×モーリス ３５６２４票 牡５歳 美浦・堀宣行厩舎

８位×リアルスティール ３２２１１票 牡４歳 栗東・矢作芳人厩舎

９位◯シュヴァルグラン ２４１２４票 牡４歳 栗東・友道康夫厩舎

１０位×ラブリーデイ ２３３６０票 牡６歳 栗東・池江泰寿厩舎

１１位◯サウンズオブアース ２２６６３票 牡５歳 栗東・藤岡健一厩舎

１２位×ルージュバック ２１１４３票 牝４歳 美浦・大竹正博厩舎

１３位×クイーンズリング ２０９５６票 牝４歳 栗東・吉村圭司厩舎

１４位×エアスピネル １８９７４票 牡３歳 栗東・笹田和秀厩舎

１５位○ミッキークイーン １６４４９票 牝４歳 栗東・池江泰寿厩舎

１６位×ロゴタイプ １５６２８票 牡６歳 美浦・田中剛厩舎

１７位×メジャーエンブレム １５５９８票 牝３歳 美浦・田村康仁厩舎

１８位△レインボーライン １４７１８票 牡３歳 栗東・浅見秀一厩舎

１９位×ヴィブロス １３４８２票 牝３歳 栗東・友道康夫厩舎

２０位×ジュエラー １１７５７票 牝３歳 栗東・藤岡健一厩舎

【注】出否の○は出走濃厚、△未定、×は回避濃厚

有馬記念ファン投票は１２月４日（日）まで。最終結果発表は１２月８日（木）。