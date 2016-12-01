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2016.12.1 15:48

【有馬記念】ファン投票第２回中間発表

　ＪＲＡから第６１回有馬記念ファン投票の集計が発表された（第２回中間発表＝１１月２４日）。投票得票数上位２０頭は以下の通り。

　左から順位、出否（サンスポ調べ）、馬名、得票数、性齢、所属厩舎
１位○キタサンブラック　８０６７９票　牡４歳　栗東・清水久詞厩舎
２位○サトノダイヤモンド　７２１９２票　牡３歳　栗東・池江泰寿厩舎
３位○ゴールドアクター　６３９２２票　牡５歳　美浦・中川公成厩舎
４位×ディーマジェスティ　５４８３６票　牡３歳　美浦・二ノ宮敬宇厩舎
５位×マカヒキ　５４３６９票　牡３歳　栗東・友道康夫厩舎
６位○マリアライト　５３６３３票　牝５歳　美浦・久保田貴士厩舎
７位×モーリス　３５６２４票　牡５歳　美浦・堀宣行厩舎
８位×リアルスティール　３２２１１票　牡４歳　栗東・矢作芳人厩舎
９位◯シュヴァルグラン　２４１２４票　牡４歳　栗東・友道康夫厩舎
１０位×ラブリーデイ　２３３６０票　牡６歳　栗東・池江泰寿厩舎
１１位◯サウンズオブアース　２２６６３票　牡５歳　栗東・藤岡健一厩舎
１２位×ルージュバック　２１１４３票　牝４歳　美浦・大竹正博厩舎
１３位×クイーンズリング　２０９５６票　牝４歳　栗東・吉村圭司厩舎
１４位×エアスピネル　１８９７４票　牡３歳　栗東・笹田和秀厩舎
１５位○ミッキークイーン　１６４４９票　牝４歳　栗東・池江泰寿厩舎
１６位×ロゴタイプ　１５６２８票　牡６歳　美浦・田中剛厩舎
１７位×メジャーエンブレム　１５５９８票　牝３歳　美浦・田村康仁厩舎
１８位△レインボーライン　１４７１８票　牡３歳　栗東・浅見秀一厩舎
１９位×ヴィブロス　１３４８２票　牝３歳　栗東・友道康夫厩舎
２０位×ジュエラー　１１７５７票　牝３歳　栗東・藤岡健一厩舎
【注】出否の○は出走濃厚、△未定、×は回避濃厚
　有馬記念ファン投票は１２月４日（日）まで。最終結果発表は１２月８日（木）。