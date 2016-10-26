【香港国際諸競走】のべ５９頭の日本馬が予備登録

１０月２４日に予備登録が締め切られた『ロンジン・香港国際諸競走』（１２月１１日、香港・シャティン競馬場）の登録馬を香港ジョッキークラブが発表した。日本馬は５９頭が登録（重複あり）している。
◎香港カップ（ＧＩ、芝・右２０００メートル、３歳以上、優勝賞金１４２５万香港ドル＝約１億９２３７万５０００円）
イスラボニータ、エイシンヒカリ、カフジプリンス、サトノクラウン、サトノダイヤモンド、サトノノブレス、ステファノス、ダノンプラチナ、トルークマクト、ヌーヴォレコルト、ネオリアリズム、マコトブリジャール、モーリス、ヤマカツエース、ラストインパクト、ラブリーデイ、リアルスティール、ロードクエスト、ロゴタイプ（以上１９頭）。
◎香港マイル（ＧＩ、芝・右１６００メートル、３歳以上、優勝賞金１３１１万香港ドル＝約１億７６９８万５０００円）
イスラボニータ、ガリバルディ、サクラゴスペル、サトノアラジン、ステファノス、スマートレイアー、タガノブルグ、ダノンプラチナ、ネオリアリズム、バクシンテイオー、フィエロ、マコトブリジャール、モーリス、ヤングマンパワー、リアルティール、レッツゴードンキ、ロードクエスト、ロゴタイプ、ワキノブレイブ（以上１９頭）。
◎香港スプリント（ＧＩ、芝・右１２００メートル、３歳以上、優勝賞金１０５４万５０００香港ドル＝１億４２３５万７５００円）
エイシンブルズアイ、サクラゴスペル、サトノルパン、スノードラゴン、タガノブルグ、バクシンテイオー、ビッグアーサー、レッツゴードンキ、レッドファルクス、ワキノブレイブ（以上１０頭）。
◎香港ヴァーズ（ＧＩ、芝・右２４００メートル、３歳以上、優勝賞金９４０万５０００香港ドル＝約１億２６９６万７５００円）
アルバート、エイシンヒカリ、カフジプリンス、サトノクラウン、サトノダイヤモンド、トーセンバジル、トルークマクト、ヌーヴォレコルト、モンドインテロ、ヤマカツライデン、ラストインパクト（以上１１頭）。
『ロンジン・香港国際諸競走』のＧＩ・４競走は、すべてフルゲート１４頭。追加登録の締切日は１１月２１日（月）。その後、選考委員会により出走馬が選出され、１２月８日（木）に出馬登録＆枠順抽選会が行われる。