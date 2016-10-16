【ＪＢＣ諸競走】ＪＲＡ出走予定馬が発表

１１月３日（木・祝）に川崎競馬場で行われるＪＢＣ諸競走のＪＲＡ所属の出走予定馬および補欠馬が発表された。



「農林水産大臣賞典第１６回ＪＢＣクラシック」（川崎競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、ダート・左２１００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】６頭

アウォーディー（牡６歳、栗東・松永幹夫厩舎、武豊騎手）

クリソライト（牡６歳、栗東・音無秀孝厩舎、騎手未定）

コパノリッキー（牡６歳、栗東・村山明厩舎、田辺裕信騎手）

サウンドトゥルー（セン６歳、美浦・高木登厩舎、大野拓弥騎手）

ノンコノユメ（セン４歳、美浦・加藤征弘厩舎、クリストフ・ルメール騎手）

ホッコータルマエ（牡７歳、栗東・西浦勝一厩舎、幸英明騎手）

【ＪＲＡ所属の補欠馬】２頭（補欠順位順）

１．モーニン

２．キョウエイギア



「農林水産大臣賞典第１６回ＪＢＣスプリント」（川崎競馬場、交流ＧＩ、３歳以上オープン、ダート・左１４００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】５頭

コーリンベリー（牝５歳、美浦・小野次郎厩舎、松山弘平騎手）

ダノンレジェンド（牡６歳、栗東・村山明厩舎、騎手未定）

ドリームバレンチノ（牡９歳、栗東・加用正厩舎、岩田康誠騎手）

ネロ（牡５歳、栗東・森秀行厩舎、騎手未定）

ベストウォーリア（牡６歳、栗東・石坂正厩舎、騎手未定）

【ＪＲＡ所属の補欠馬】４頭（補欠順位順）

１．レーザーバレット

２．ノボバカラ

３．エイシンブルズアイ

４．ブルドッグボス



「農林水産大臣賞典第６回ＪＢＣレディスクラシック」（川崎競馬場、交流ＧＩ、３歳以上牝馬オープン、ダート・左１６００メートル）

【ＪＲＡ所属の出走予定馬】６頭

アムールブリエ（牝５歳、栗東・松永幹夫厩舎、浜中俊騎手）

タイニーダンサー（牝３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、騎手未定）

タマノブリュネット（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、騎手未定）

トロワボヌール（牝６歳、美浦・畠山吉宏厩舎、騎手未定）

ホワイトフーガ（牝４歳、美浦・高木登厩舎、蛯名正義騎手）

レッツゴードンキ（牝４歳、栗東・梅田智之厩舎、騎手未定）

【ＪＲＡ所属の補欠馬】５頭（補欠順位順）

１．ウリウリ

２．アッドザシーサイド

３．ディーズプラネット

４．アンナミルト

５．サンレーン

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